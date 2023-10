Fon der Lajen: EU otvara vrata jedinstvenog tržišta Zapadnom Balkanu, ali uz reforme

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u Tirani da je EU spremna da ekonomijama Zapadnog Balkana obebzedi pristup jedinstvenom evropskom tržištu, ali su za to neophodne reforme i zajedničko regionalno tržište.

„Želimo da kompanijama sa Zapadnog Balkana obezbedimo pristup jedinstvenom evropskom tržištu ali za to su potrebne reforme na Zapadnom Balkanu. Oni koji su za to spremni i žele da završe svoje zajedničko regionalno tržište, dobijaju fondove za ulaganja od EU. Dakle to je podsticaj za one koji zaista žele da idu napred, da unaprede ekonomiju. Naša vrata su otvorena“, rekla je Fon der Lajen novinarima pred početak samita Berlinskog procesa.

Ona je rekla da će jedan od glavnih tema biti ekonomija Zapadnog Balkana i da će predstaviti Plan rasta za Zapadni Balkan.

To što se samit održava prvi put na Zapadnom Balkanu šalje snažnu poruku koliko smo posvećeni proširenju, navela je Fon der Lajen.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da će samit u Tirani biti prilika i za razgovor o situaciji na severu Kosova, nakon incidenta u Banjskoj.

„Siguran sam da ćemo razgovarati i o toj veoma lošoj situacijii. Ovo je prilika da nas lideri Srbije i Kosova izveste o najnovijim događajima, rekao je Plenković dolazeći na samit.

U Tirani se danas održava samit Berlinskog procesa, a kao glavne teme najavljene su integracija Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU i zelena i digitalna tranzicija, dok će na agendi radnog ručka biti dobrosusedski odnosi i bilateralna pitanja.

Berlinski proces je format godišnjih sastanaka koji je nemačka vlada, u vreme kancelarke Angele Merkel, inicirala 2014. godine kada je u Berlinu održana Konferencija o Zapadnom Balkanu.

Cilj procesa je da ubrza saradnju sa šest zemalja Zapadnog Balkana i integraciju tog regiona u EU.

(Beta)

