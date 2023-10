Fon Kramon: Posle Banjske je među državama članicama EU postepeno nestalo strpljenje prema Srbiji

Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu (EP) Viola fon Kramon izjavila je danas da je strpljenje članica Evropske unije prema Srbiji „postepeno nestalo“ i da su moguće restriktivne mere usmerene na rukovodstvo, a ne na građane ukoliko ne bude sarađivalo u istrazi o dešavanjima u Banjskoj.

Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o „Rezoluciji o poslednjim dešavanjima u dijalogu Srbija-Kosovo, uključujući i situaciju u opštinama na severu Kosova“, na predlog Socijaldemokrata iz EP.

Prema procurelim nacrtima te rezolucije, u njoj se pominju restriktivne mere Srbiji kao i da se traži izručenje Milana Radoičića Kosovu, što je Fon Kramon potvrdila u emisiji „Iza vesti“ na N1.

Ponovila je da EU ne želi da kažnjava građane Srbije, da se treba praviti razlika i da su mere izričito protiv rukovodstva.

„A to znači u slučaju da ako ne bude saradnje, istraga ne bude transparentna i da oni za koje mislimo da treba ne budu procesuirani. To može da bude da nema više sastanaka sa visokim funkcionerima, ukinuta sredstva za infrastrukturu ili može da ima efekat na pregovore u vezi sa pristupanjem EU“, rekla je.

Još je istakla da ne može da predvidi glasanje o rezoluciji, ali ne očekuje puno glasova protiv.

Ona je rekla da veruje kosovskim institucijama i da su one nadležne za kosovske državljane, a na pitanje novinarke kako bi Srbija izručila Radoičića jer nije priznala Kosovo Fon Kramon je rekla da je „Srbija delom pristala“ i da su Srbi bili deo tih institucija dok iz njih nisu izašli.

Dodala je i da su srpske institucije pod uticajem vlasti te da će raditi svoj deo posla ako bude političke volje.

„Mogu da zamislim da bi mnoge države članice podržale ovu rezoluciju. Koliko znam iz Kosmisije, ona priprema restriktivne mere za slučaj da ne dođe do potpune saradnje od strane Srbije u vezi sa istragom, Komisija zna da u nekom trenutku mora da reaguje, do sada su bili prilično tolerantni i moraju da priznaju da taj način saradnje do sada nije funkcionisao“, rekla je ona.

Nije želela da komentariše šta je alternativa predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u Srbiji uoči najavljenih izbora, rekavši da bi to bilo mešanje jer je strankinja i poslanica EP i da je to pitanje za srpsku opoziciju i civilni sektor, ali da je saglasna da treba poboljšati izborne uslove.

Dodala je da bi restriktivne mere EU imale posledice na njegovu reputaciju.

„Vučić u velikoj meri zavisi od novca koji dolazi iz EU njegov politički legitimitet nisu samo Kina i Rusija već i bliža integracija Srbije i EU. AKo bude restriktivnih mera to bi sigurno imalo posledice na njegovu reputaciju. Idemo ka izborima, možda ukidanje sredstava bi smanjilo njegov manevarski prostor da vodi određene projekte, a to opet može da smanji njegovu moć i ugled na domaćem planu“, dodala je.

Rekla je da su gogađaji u Banjskoj za sve u EU bili veliki šok i da su mnoge članice bile „ekstremno zabrinute“ te da pored mnogo sukoba i ratova u svetu Unija ne želi još jednu destabilizaciju u komšiluku i pozvala je Beograd da sarađuje.“Smatramo da sever kosova mora da postane mirno mesto za život“, rekla je Fon Kramon.

(Beta)

