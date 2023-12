Fon Kramon: Srbija nije Rusija, nego kandidat za EU, u njoj očekujemo drugačiji izborni proces

Poslanica Evropskog parlamenta (EP) Viola fon Kramon je danas izjavila da su na izborima koji su u nedelju održani u Beogradu primećene mnogobrojne nepravilnosti koje nisu u skladu sa međunarodnim standardima, te da se od Srbije kao kandidata za EU „očekuje nešto drugo“.

Ona je za N1 izjavila da su primećeni kupovina glasova, napadi na lokalne posmatrače, zloupotreba administrativnih resursa, nije bilo jednakih uslova posebno u medijima.

„Nama je bilo prilično jasno kako je ceo postupak izveden, time je naravno dominirao predsednik i vladajuća stranka i to jednostavno nije u skladu sa izbornim zakonima. Posebno što Srbija nije bilo koja zemlja, nije to Rusija, Kazahstan, nije Mongolija, to je zemlja kandidat za EU i u Srbiji očekujemo nešto drugo“, rekla je evroposlanica.

Pozvala je na formiranje odbora koji će sprovesti nezavisnu istragu o izborima i dodala da razume gnev građana koji juče i danas protestuju u Beogradu.

„Demonstracije su potrebne sa njihove tačke gledišta, ali moramo da tražimo i politička rešenja. Nije na meni da iznosim preporuke jer su one verovatno već spremne. Nadamo se da su oni koji donose političke odluke u Srbiji, spremni za takav dijalog“, rekla je ona.

Fon Kramon je rekla da postoje razni modeli, ali da je sve u rukama srpskog naroda, srpskih političara i srpskih institucija.

„Nije na nama da odlučujemo“, rekla je, ali dodala da su kao posmatrači spremni da pomognu.

Glasanje ljudi iz BiH na lokalnim izborima u Beogradu ocenila je kao neprihvatljivo i kao povredu „bilo kojeg međunarodnog standarda koji se tiče izbornih zakona“.

„Jasno je da je neprihvatljivo da ljudi nemaju boravak u gradu Beogradu, a nekako glasaju sa lažnih adresa. Naravno to je izazvalo veliki gnev“, rekla je ona i dodala da je videla snimke šta se dešavalo u beogradskoj Areni, ali da ona nema brojke, te smatra da bi bilo dobro da se sprovede istraga o tom slučaju.

(Beta)

