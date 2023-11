Forin afers: Vučić deluje zainteresovan za nasilno zauzimanje delova Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje deluje zainteresovan za nasilno zauzimanje delova Kosova i vreme je da SAD i EU jasno stave do znanja i Beogradu i Moskvi da će oštro reagovati na eventualne provokacije na Balkanu, piše uticajni američki časopis Forin afers (Foreign Affairs).

U tekstu pod nazivom „Drugi front Rusije u Evropi“, časopis specijalizovan za spoljnopolitičke teme navodi da Vučić „veruje da bi uskoro mogao da dobije priliku“ za operacije na Kosovu, budući da je Zapad zauzet snabdevanjem Ukrajine, podrškom Izraelu i obuzdavanjem Kine.

„Međutim, da bi u tome uspeo, Vučiću je potrebna pomoć (predsednika Rusije Vladimira) Putina. On želi, pre svega, rusku energiju, koja je ključno sredstvo uticaja Moskve“, navodi se u tekstu.

Dodaje se da Vučić, poput Putina, koristi paravojne grupe da ostvari ciljeve i da bi mogao da ih iskoristi za preuzimanje kontrole nad severom Kosova.

„Vreme je, dakle, da NATO odlučno stane na kraj Vučićevoj predstavi koju omogućava Kremlj. SAD i Evropa moraju jasno da stave do znanja Beogradu i Moskvi da će reagovati snažno i oštro na buduće provokacije na Balkanu“, navodi Forin afers.

Časopis piše da SAD i EU „moraju da ojačaju prisustvo NATO-a u regionu“, da uspostave kredibilne „crvene linije“ koje Srbija ne može da pređe a da ne izazove vojnu konfrontaciju sa NATO snagama, kao i da uvedu sankcije Beogradu ako se srpski lideri ne udalje od Moskve i ne doprinesu deeskalaciji tenzija.

Ocenjuje se da je Vučić postao ključni inspirator tenzija sa Kosovom, ali da to ne bi trebalo da bude iznenađenje, imajući u vidu njegovu političku prošlost.

„Vučić je danas više oportunista nego nacionalista, koji je pretežno vođen željom da ostane na funkciji i da uveća moć. Čim je došao na vlast, Vučić je oslabio svu prozapadnu opoziciju dok je jačao ekstremno desne srpske grupe kako bi poboljšao sopstvenu poziciju. Da bi proširio moć u regionu, Vučić takođe pokušava da zadrži kosovske Srbe u orbiti Beograda“, navodi se.

Dodaje se da Vučić ima političke koristi od haosa na Balkanu, koji mu pomaže da potvrdi svoju političku relevantnost i da zadrži kontrolu.

„Kriza na Kosovu, na primer, pomaže Vučiću da skrene pažnju sa unutrašnjih političkih pitanja. Eskalacijom i deeskalacijom krize na Kosovu, Vučić se pozicionirao kao akter koji ključno utiče na stabilnost regiona, što mu omogućava da pregovara i da se cenjka sa zemljama Zapada, kojima obećava da će smanjiti tenzije ako one ispune njegove zahteve za ekonomsku podršku“, piše u analizi.

U tekstu se navodi da je „takvo cenjkanje samo jedan od načina na koji Vučić nastoji da izigra SAD i Evropu“.

„Evropski lideri, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, kažu da žele Srbiju u toj organizaciji, a Vučić je, teoretski, pristao na pristupanje Uniji. Ali on to čini zato što mu to donosi pomoć EU, a ono što zaista želi je da zadrži Srbiju na dugom i beskonačnom putu ka Uniji. On ne želi da se pridruži organizaciji koja bi ga primorala da učvrsti vladavinu prava“, dodaje se.

Američki časopis piše i da Rusija predstavlja rastuću pretnju za Balkan i da to pokazuju njeni potezi u vreme incidenata na severu Kosova u maju, kada su se Srbi sukobili sa pripadnicima Kfora, i u septembru, kada se naoružana grupa Srba sukobila sa kosovskim policajcima u selu Banjska.

„Kada je 2022. premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da su Kosovo i Srbija na ivici oružanog sukoba, Moskva, koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, koristila je informativne operacije da podstakne kosovsko-srpsko nepoverenje i da širi agresivne poruke koje dele region po etničkim i verskim linijama“, navodi se.

Rusija je, kako se navodi, takođe naoružavala Srbiju dok je istovremeno povećavala njenu energetsku zavisnost od ruskih kompanija, obezbeđujući joj gas i naftu po povoljnim cenama.

Među razlozima zašto Rusija potpiruje sukob Kosova i Srbije je i njena želja da utiče na resurse NATO-a i da podriva američku moć u Evropi, ocenjuje se u tekstu.

„Ako mir na Balkanu zavisi od Putina, zvaničnici NATO-a će možda morati da načine ustupke Moskvi ako žele da izbegnu rat. Dovodeći u pitanje mir na Balkanu, Putin se takođe nada da će pokazati da je NATO ‘tigar od papira’ i da neće delovati ako bude istinski izazvan. Čak i ako NATO uzvrati Srbiji, Putin bi ipak mogao da pobedi jer bi Zapad otvaranjem drugog fronta imao manje kapaciteta da pomogne Ukrajini“, piše Forin afers.

Časopis dodaje da Kremlj ima i druge razloge da „podržava haos na Balkanu“, i ukazuje da Rusija koristi takozvani kosovski presedan da odbrani rusku ilegalnu invaziju na Ukrajinu uz tvrdnje da nezavisnost Kosova opravdava pripajanje ukrajinskih teritorija.

„Prema toj perverznoj logici, nezakoniti i lažni referendumi o aneksiji, održani na okupiranim ukrajinskim teritorijama, slični su borbi Kosova za slobodu od Srbije. Drugim rečima, Kosovo je imalo pravo da napusti Srbiju, pa i okupirane ukrajinske teritorije imaju pravo da se pridruže Rusiji. Činjenica da Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova, ili da je nezavisnost Kosova zapravo presedan za ukrajinsku borbu za slobodu, ironije su kojima se Moskva nije pozabavila“, navodi se.

Forin afers piše i da NATO mora da stvori „koaliciju voljnih“, na čelu sa SAD, koja može uspešno da izvrši pritisak na Beograd i Moskvu da prestanu da promovišu političku nestabilnost, piše u tekstu.

Navodi se da to znači da Vučiću treba „jasno staviti do znanja“ da će biti suočen sa sve većim nizom opipljivih posledica, uključujući sankcije, ako nastavi da preduzima eskalatorne mere, i da bi NATO trebalo da pošalje na Kosovo timove za „suprotstavljanje ruskoj i srpskoj propagandnoj mašini“.

„Na meti tih timova treba da budu krajnje desne srpske grupe koje bi bile podsećane da ruske poruke o ‘slovenskom bratstvu’, kojem Srbija tobože pripada, predstavljaju mit i da im Putin neće pomoći u slučaju izbijanja sukoba. Da bi to uradili, treba jedino da govore istinu – da Putin ima pune ruke posla u ratu protiv Ukrajine i da neće obezbediti resurse Srbiji za oružani sukob sa Kosovom“, dodaje se.

Časopis navodi da države članice NATO-a možda neće želeti da preduzmu te mere i dodaje da one „zapravo verovatno žele da ignorišu Vučića“.

„Alijansa je istrošena pomažući Ukrajini, tako da trošenje vremena i resursa na Kosovo i Srbiju može da bude previše. Ali Zapad mora da shvati da bi tenzije u odnosima Srbije i Kosova, u slučaju nebavljenja njima, mogle da postanu daleko teže i skuplje za rešavanje“, navodi se u tekstu.

Dalja eskalacija na Kosovu, kako se dodaje, izazvaće haos u Bosni i Hercegovini, gde je lider bosanskih Srba Milorad Dodik, koji ima bliske veze sa Putinom, zapretio da će otcepiti srpske teritorije BiH.

„Širenje sukoba bi bio još veći poklon za Putina, koji želi da Zapad skrene pažnju sa Ukrajine dok se on bori da zauzme veći deo te zemlje. Da bi zaštitio Evropu i zaustavio Kremlj, od suštinske je važnosti da NATO odmah ojača svoje balkansko krilo, dok su troškovi za to još niski“, navodi Forin afers.

(Beta)

