Gajić (Narodna stranka) o gradskom prevozu: GSP-om se upravlja nedomaćinski

Kandidat Narodne stranke za gradonačelnika Beograda advokat Vladimir Gajić izjavio je danas da je jedan od uzroka lošeg javnog prevoza u glavnom gradu to što se Gradskim saobraćajnim preduzećem (GSP) već godinama upravlja nedomaćinski.

Gajić je agenciji Beta kazao da je gradski javni prevoz u Beogradu ostao „nerešiva enigma“ za sve vlasti u poslednjih 30 godina.

„Kao građani Beograda svedoci smo da se više od 30 godina, kada je u pitanju gradski javni prevoz, sve svodi na obećanja koja nisu ispunjena. Ako je za loš gradski prevoz i bilo opravdanja u poslednjoj deceniji 20 veka zbog ratova i sankcija, posle promena 2000-te godine građani su se od izbora do izbora dovodili u zabludu uglavnom u izbornim kampanjama kako je to glavno pitanje i kako će biti rešeno odmah i bez odlaganja“, kazao je on.

Naveo je da je Beograd jedna od retkih evropskih prestonica koja nema metro.

„Ta činjenica, u gradu čija se populacija stalno uvećava, dodatno otežava probleme. Beograd nema dovoljno autobusa, trolejbusa i tramvaja. Gradskim saobraćajnim preduzećem se upravlja nedomaćinski, netransparentno i ovaj decenijski gubitaš nije u stanju da stane na noge. Poslednjih godina kao novi problem pojavio se i nedostatak profesionalnih vozača“, ocenio je Gajić.

On smatra da Beograd mora kontinuirano da ulaže i investira u gradski saobraćaj, da kupuje nova vozila, poboljša tehniku i održavanje, i da poveća plate zaposlenima, posebno vozačima.

„Takođe, neophodno je da se ulaže u ekološka gradska vozila. Ukidanje bus plusa je bio dobar potez odlazećeg gradonačelnika Šapića (Aleksandar) jer se radilo o neuspešnom i pre svega koruptivnom poslu“, kazao je.

Gajić je rekao da bi poboljšanje usluga u javnom prevozu doprinelo destimulaciji građana da se posebno u centar grada dovoze sopstvenim automobilima.

„Trebalo bi takođe graditi biciklističke i trotinetske staze po ugledu na evropske prestonice u kojima se dobar deo građana, koji to mogu, prevozi biciklima i trotinetima. Ovakve promene doprinele bi i smanjenju zagađenja, a radi se o investicijama koje nisu velike i koje Beograd može lako da podnese“, naveo je kandidat Narodne stranke za gradonačelnika.

Prema njegovim rečima, veći broj žutih traka za gradski saobraćaj, taksiste i službena vozila, kao i bolja semaforska signalizacija i izgradnja kružnih tokova po ugledu na evropske gradove takođe bi smanjila gužve u saobraćaju u jutarnjim i poslepodnevnim časovima.

„Za ova poboljšanja nisu potrebna velika sredstva već dobra organizacija, oslanjanje na struku i transparentno donošenje odluka kada je u pitanju trošenje javnih sredstava u kojem bi značajno pomoglo formiranje Antikorupcijskog tela koje bih odmah osnovao u skladu s obavezama iz pregovaračkog Poglavlja 23, koja stoje još od 2017. godine“, rekao je Gajić.

(Beta)

