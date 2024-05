Gajić (Narodna stranka) za BETU: Ristić i Đedović Handanović ne bi smeli da budu ministri

Predsednik Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić izjavio je danas da Dejan Ristić i Dubravka Đedović Handanović ne bi smeli da budu članovi Vlade Srbije.

Gajić je agenciji Beta kazao da, iako je vlast skoncentrisana i centralizovana u rukama šefa partijske države, izbor Ristića i Đedović Handanović za ministre je veoma sporan i kontroverzan.

„Ministarka Đedović deluje kao da je tu da agituje i otvara prostor za dodatnom kolonizacijom Srbije i to na najopasnijem pitanju po interese Srbije, a to su namere kompanije Rio Tinto da u Zapadnoj Srbiji eksploatiše litijum. Indikativno je da je ona postala srpski državljanin tek neposredno pošto je izabrana za ministra u prethodnoj vladi“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, istoričar Dejan Ristić se godinama „otvoreno ruga“ srpskim žrtvama genocida u Nezavisnoj državi Hrvatskoj.

„Ovaj čovek ne bi smeo da bude na bilo kojoj državnoj funkciji u Srbiji, a on dolazi na mesto ministra informisanja koje bi pored ostalog trebalo da poradi na kulturi sećanja na genocide čije su žrtve bili Srbi u Prvom i Drugom svetskom ratu“, rekao je Gajić.

On smatra da će kabinet budućeg premijera Miloša Vučevića biti vlada kontinuiteta koja će voditi istu politiku kao i do sada.

„Moć predsednika Srbije (Aleksandar Vučić) neće biti dovedena u pitanje. Ministarski sastav je jedan komplot političkih opcija. Za svakoga ponešto, tako da se zadovolji partijska struktura, koalicioni saveznici, Amerikanci, Evropska unija i Rusija“, ocenio je predsednik NS.

Izuzev Siniše Malog, dodao je, koji je ključni ministar svake Vlade SNS, ostali ministri ne utiču bitno na politiku Vlade Srbije.

„Srpski ministri su objektivno na nivou pomoćnika. Svi su tu zato što im je to omogućio onaj koji pobeđuje za njih. To i oni sami priznaju. Zato je svejedno ko su ministri. Tako je uvek bilo u Srbiji“, rekao je.

Naveo je da je u proteklih 35 godina, od uvođenja parlamentarizma u Srbiji, ustavno načelo o podeli vlasti i vladavini prava samo puka odredba u Ustavu.

„Vlast je skoncentrisana i centralizovana u rukama šefa partijske države. To je naš kulturni model, jer pored elite, ni narod nema potrebu za demokratijom i institucijama pravne države. Ni u jednom društvenom segmentu Srbija nije postala demokratsko društvo, a nemamo ni opoziciju koja je demokratska“, istakao je Gajić.

(Beta)

