Gajić (NS): Bojkot beogradskih izbora bio bi strateška greška

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je danas da bi bojkot izbora za Skupštinu Beograda i lokalnih izbora širom Srbije bio – strateška greška.

„Narodna stranka se neće povoditi najavama koalicije okupljene oko predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, i mi ćemo izaći na beogradske izbore i na lokalne izbore u drugim gradovima i opštinama“, saopštio je Gajić u pisanoj izjavi.

Gajić je kazao da je spajanje beogradskih izbora sa lokalnim izborima u drugim mestima pravno nemoguće, kao i da održavanje lokalnih izbora u istom danu u celoj Srbiji „nije u interesu opozicije“.

„Beogradski izbori moraju da se održe najkasnije do 2. juna, jer je to zakonski rok, dok rokovi u drugim opštinama i gradovima ističu uglavnom u julu i avgustu, a pritom su prošli i rokovi za podnošenje ostavki kako bi izbori bili raspisani ranije“, ocenio je on.

Gajić je naveo da bi leks specijalis (poseban zakon) o spajanju izbora, čije usvajanje zahteva „prozapadna opozicija“, bio neustavan.

„Opoziciji nije u interesu spajanje izbora, jer ona nema ni dovoljno aktivista ni dovoljno kontrolora da pokrije istovremeno održavanje izbora na velikom broju biračkih mesta širom Srbije. Zato je opoziciji u interesu razdvajanje beogradskih izbora i lokalnih izbora u drugim opštinama i gradovima“, izjavio je Gajić.

On je dodao da je nemoguće obaviti temeljnu reviziju biračkog spiska do 2. juna, za kada su najavljeni novi beogradski izbori.

„NS predlaže dva rešenja koja će trenutno i efikasno da poboljšaju izborne uslove. Prvo rešenje je izmena Zakona o lokalnim izborima po kojoj onaj ko promeni prebivalište ne može na prvim sledećim izborima da glasa u mestu novog prebivališta, nego u starom, čime se sprečava izborni turizam“, rekao je Gajić.

Dodao je da je drugo rešenje da gradske i izborne komisije odmah po završetku izbora moraju da skeniraju iskorišćene biračke spiskove na svakom biračkom mestu i da ih objave na svojim internet sajtovima, kako bi građani imali uvid da li je evidentirano da su glasali ili je možda uneto da su glasali iako oni nisu izašli na izbore, odnosno da li je neko glasao umesto njih.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.