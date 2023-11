Gavrilović (BIRODI): Vučić u Leskovcu prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) Zoran Gavrilović ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je držao govor na predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu, čime pomaže da ta izborna lista dobije više glasova.

„Ovo kršenje zakona je trebala da utvrdi Agencija za sprečavanje korupcije. Aleksandar Vucic je prema Ustavu i Zakonu o predsedniku Republike onaj koji predstavlja državno jedinstvo. To znači da je on neko ko obavaljajući predsedničku funkciju treba da se uzdrži od partijskog angažmana, kao što je to uradio Tomislav Nikolić“, rekao je Gavrilović za Regionalnu informativnu agenciju JUGpress.

On je naveo da je Vučić na predizbornom mitingu SNS-a, sa pozicije predsednika Srbije, pozvao građane da glasaju za tu stranku tvrdeći da ona jedina garantuje bolju budućnost.

(Beta)

