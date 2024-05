Gavrilović (DS): Na beogradskim izborima 11.000 birača manje, definitivno nije mali broj

Potpredsednik Demokratske stranke (DS) Miodrag Gavrilović izjavio je da Gradska izborna komisija (GIK) u Beogradu danas treba da usvoji odluku o objavljivanju ukupnog broja birača za izbore 2. juna, kojih će biti 1.602.112.

On je na društvenoj mreži Iks (X) napisao da je to za 11.078 birača manje nego na decembarskim izborima, kada ih je bilo 1.613.190, uz ocenu da to definitivno nije mali broj.

„Svojevremeno sam 9. februara u izjavi za Betu, rekao da će biti za 7.000-8.000 birača manje u biračkom spisku. Definitivno, ovo nije mali broj. U zavisnosti od izlaska birača to može da znači dva odbornička mesta u gradskoj skupštini. I naravno osnov za pitanje odgovornosti sa kompromitovane biračke spiskove“, naveo je Gavrilović.

Konačni jedinstveni birački spisak za izbore 2. juna zaključen je u ponoć.

Gavrilović je kandidat za odbornika u Skupštini grada Beograda sa liste „Biramo Beograd“, koju uz Demokratsku stranku čine i Zeleno-levi front, Narodni pokret Srbije, Pokret slobodnih građana, Ekološki ustanak i Novo lice Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.