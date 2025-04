Generalni sekretar RCC-a na ESG Adria samitu: Regionalna saradnja je temelj budućnosti

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović učestvovao je na ESG Adria samitu 2025, koji je počeo danas u Tivtu, gde je održao uvodni govor usmeren na unapređenje regionalne saradnje kao ključnog faktora za evropsku budućnost Zapadnog Balkana.

Kako je saopštio RCC na marginama Samita, Projekat „Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana (WBYL)“ Saveta za regionalnu saradnju organizovao je Regionalnu intermedijarnu konferenciju o Zelenoj agendi.

Projekat WBYL će biti domaćin „Omladinskih neformalnih regionalnih razgovora“ sa visokim zvaničnicima i mladim ljudima iz regiona, organizovanih u saradnji sa Sustineri Partners.

„Najnovije izdanje ‘Balkanskog barometra’ pokazuje da 82% građana Zapadnog Balkana podržava regionalnu saradnju. Ta brojka govori sama za sebe – ljudi prepoznaju da kada sarađujemo, standardi rastu, tržišta se otvaraju, a prilike se umnožavaju, rekao je u svom obraćanju Amer Kapetanović.

On je ukazao da su prešli dug put „od fragmentiranog prostora do prvih koraka ka zajedničkom regionalnom tržištu“.

„Ovo nije samo birokratska fraza. To je vodič kroz naš napredak — korak po korak, reforma po reforma, rezultat po rezultat. To nije izbor, već neophodnost. Regionalna saradnja nije čin zagrejavanja – ona je most prema jedinstvenom tržištu Evropske unije i odskočna daska ka integraciji, temelj naše budućnosti“, rekao je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju.

Ističući kontinuiranu podršku Saveta za regionalnu saradnju angažmanu mladih, generalni sekretar RCC-a se takođe obratio učesnicima Regionalne intermedijarne konferencije WBYL-a o Zelenoj agendi.

„U našem regionu, 44% mladih oseća duboku zabrinutost za ekonomsku situaciju. Istovremeno, njih 55% navodi zagađenje vazduha kao najveći ekološki problem. To nam govori jedno: hitno su nam potrebna inovativna, inkluzivna i napredna rešenja. Vreme je da mladi ne budu samo dio razgovora, već i deo odluka“, rekao je Kapetanović.

Intermedijarna konferencija okupila je mlade i donosioce politika kako bi procenili napredak postignut kroz WBYL-ove radne grupe za Zelenu agendu, koje su trenutno aktivne u svih šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Ove radne grupe zajednički razvijaju konkretne inicijative, uključujući uvođenje zelenih mesta u savete mladih, rečnike o zaštiti okoline za škole te studije o angažmanu mladih u politici zaštite okoline. Cilj ovih aktivnosti je podsticanje učešća i zajedničkog stvaranja, čime se osigurava da mladi ljudi pružaju vlastiti doprinos oblikovanju zelenijeg i otpornijeg Zapadnog Balkana.

Amer Kapetanović pridružio se predsedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću na neformalnom druženju sa mladim učesnicima NextGen programa ESG Adria samita i kopredsjedavajućim Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o Zelenoj agendi.

Diskusija je bila usmerena na ulogu mladih u oblikovanju regionalnih i zelenih politika, dodatno naglašavajući značaj međugeneracijskog dijaloga i inkluzivnog donošenja odluka na Zapadnom Balkanu.

Za kraj svojih aktivnosti na ESG Adria samitu, RCC-ov WBYL projekat će sutra biti domaćin „Regionalnih neformalnih razgovora“ sa visokim zvaničnicima.

Događaj će okupiti preko 30 mladih učesnika iz celog Zapadnog Balkana, koji će učestvovati u otvorenom i neformalnom razgovoru sa najvišim zvaničnicima, uključujući Johana Satlera (Johann Sattlera), ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori, Biljanu Brejtvejt (Braithwaite), izvršnu direktorku Sustineri Partners, Maidu Gorčević, ministarku evropskih poslova Crne Gore i generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Amera Kapetanović.

„Neformalni razgovori“ će poslužiti kao otvorena platforma za diskusiju o zelenim politikama, EU integracijama i ulozi mladih u donošenju odluka, čime će se još jedanput potvrditi posvećenost Saveta za regionalnu saradnju inkluzivnom dijalogu i saradnji usmerenoj ka budućnosti.

RCC podseća da je Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana (WBYL) projekat koji finansira Evropska unija, a sprovodi Savet za regionalnu saradnju, s ciljem podsticanja dugoročnog strukturiranog regionalnog dijaloga između mladih i kreatora politike. Ovaj dijalog je osmišljen s ciljem zajedničkog razvoja politika kojima se unapređuje učešće mladih u donošenju odluka i poboljšava celokupno društveno-ekonomsko okruženje za mlade na Zapadnom Balkanu (https://www.rcc.int/youthlab).

ESG Adria samit je vodeći međunarodni poslovni samit u jugoistočnoj Evropi posvećen unapređenju održivosti, uključujući standarde vezane za trgovinu i pristupanje Evropskoj uniji.

U organizaciji Sustineri Partners i Porto Montenegro, te u partnerstvu sa Vladom Crne Gore i pod pokroviteljstvom predsednika Crne Gore, ovaj Samit okuplja vodeće čelnike iz oblasti privrede, državne uprave, međunarodnih organizacija, civilnog društva te stručnjake iz Adria regiona i šire.

(Beta)

