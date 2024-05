Glavni tužilac VJT naložio utvrđivanje svih okolnosti u vezi napada na novinara Radara

Više javno tužilašto (VJT) u Beogradu naložilo je utvrđivanje svih okolnosti u vezi napada na novinara nedeljnika Radar, Vuka Z. Cvijića kojeg je danas u centru Beograda udario Milan Lađević, direktor provladinog tabloida Srpski telegraf.

Agenciji Beta je u VJT rečeno da je glavni javni tužilac VJT Nenad Stefanović dao nalog Prvom osnovnom javnom tužilaštu „da postupi i utvrdi sve okolnosti pod kojim je došlo do sukoba između dvojice novinara“.

Cvijić je prethodno izjavio za N1 da ga je Lađević udario pesnicom.

„Napao me je i udario me pesnicom u glavu, u kafiću blizu njihove redakcije“, rekao je Cvijić.

Cvijić je, kako piše na sajtu N1, kazao je da je samo prolazio ulicom i da je Lađević prvo počeo da ga vređa.

„Ja sam se javio nekom koga znam, a onda je on počeo da me vređa. I onda sam ja rekao: ‘Idem, do viđenja’. On je nastavio da me vređa, ustao, uneo mi se u lice, i udario me“, kazao je Cvijić.

(Beta)

