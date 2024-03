Grad u SAD zabranio svima rođenim u 21. veku da kupuju duvanske proizvode

Grad Bruklajn (Brookline) u Masačusetsu doneo je neobičnu uredbu o zabrani prodaje duvana svima rođenim u 21. veku, posmatra se kao mogući model za druge gradove u nadi da će dalje suzbiti cigarete i duvanske proizvode.

Taj mesni propis – prvi takve vrste u SAD Bruklajn je doneo još 2020. godine, a prošle nedelje ga je potvrdio najviši sud Masačusetsa, otvarajući vrata drugim zajednicama da uvedu slične zabrane koje će, decenijama od sada, na kraju zabraniti sve kupovine duvana.

Pravilo koje zabranjuje prodaju duvana svima rođenim od 1. januara 2000. godine, stupilo je na snagu 2021. u tom gradu sa oko 60.000 stanovnika kod Bostona.

Po zakonu Masačusetsa koji je potpisao bivši republikanski guverner Čarli Bejker 2018. godine, svima mlađim od 21 godine već je zabranjeno da u toj državi kupuju bilo koji duvanski proizvod – cigarete, cigare i elektronske cigarete.

Pristalice mere Bruklajna ističu da državni zakon priznaje ovlašćenje lokalnih zajednica da donesu sopstvene mere za ograničavanje prodaje štetnih proizvoda.

Kritičari tog propisa iz Bruklajna, uključujući vlasnike prodavnica kojima je prodaja duvanskih proizvoda znatan deo prihoda, nisu se složili tvrdeći da je zakon Bruklajna u suprotnosti sa državnim zakonom iz 2018. koji dozvoljava starijima od 21 godine da kupuju duvanske proizvode, te bi gradski propis uspostavio dva skupa odraslih: jedan koji bi mogao da kupi cigarete i drugi koji to ne bi mogao.

Vrhovni sudski sud Masačusetsa je stao na stranu Bruklajna, napominjući da gradovi i manja mesta „imaju dugu istoriju regulisanja duvanskih proizvoda da bi se obuzdali dobro poznati, štetni zdravstveni efekti upotrebe duvana“.

„Važno je da državni zakoni i lokalne uredbe i podzakonska akta mogu da postoje jedni pored drugih i često je tako“ – dodao je sud. Naveo je da se to „posebno odnosi na lokalne uredbe i podzakonske akte koji regulišu javno zdravlje, čiji smo značaj odavno priznali“.

Piter Brenan, izvršni direktor Udruženja prodavaca Novoj Engleskoj, rekao je da ta grupa razmatra mogućnost da se na tu na odluku žali Vrhovnom sudu SAD.

On je primetio da, iako je zakon usmeren na duvan, pravila za marihuanu ostaju ista.

„Pitanje je kako još možemo da demonizujemo te proizvode“, rekao je o duvanu Brenan i da se radi samo o tome da Bruklajn „po nečemu bude prvi u SAD“.

Džon Herst, predsednik Udruženja trgovaca na malo Masačusetsa, takođe je kritikovao odluku, rekavši da bi to moglo da dovede do mešavine niza pravila, „a to nema smisla za trgovinu“.

Godine 2022. Novi Zeland je doneo sličan zakon s namerom da uvede doživotnu zabranu mladim ljudima da kupuju cigarete, nalažući da se duvan nikada ne sme prodavati nikome rođenom od 1. januara 2009. godine. Novi premijer je rekao da planira da ukine taj zakon.

Nekoliko gradova u Masačusetsu je razmatralo slične zabrane, uključujući predloge zabrane prodaje duvana ili e-cigareta svima koji su rođeni od 1. januara 2004.

Masačusets je poslednjih decenija preduzeo niz koraka za suzbijanje pušenja duvana, uključujući povećanje poreza na cigarete.

U 2022. godini, 10,4 odsto odraslih u Masačusetsu je priznalo da ipak puše cigarete.

(Beta)

