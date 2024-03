Gradonačelnik Novog Sada osudio napade na novinare, a potom ih izvređao

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je osudio pretnje novinarima Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću i dodao da su u pitanju „ljudi koji vređaju srpski narod“.

„To su ljudi koji vređaju srpski narod i ja se sa tim duboko ne slažem, ali javno osuđujem pretnje smrću za koje gospođa Lalić tvrdi da je dobila. I tu nema nikakve dileme, krivci se moraju otkriti i u skladu sa zakonom procesuirati“, rekao je Đurić, a preneo Radio 021.

On je dodao da je ono što je Lalić izjavila na tribini u Dubrovniku, ali i za pojedine crnogorske medije, politički „jako opasno“.

„Zgrožen sam i duboko razočaran jer postoje ljudi koji sa takvim gađenjem pričaju o svojoj zemlji, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o našim Srbima sa one strane Drine. Takođe, da jedan profesor Univerziteta u Novom Sadu veliča ustaškog zločinca. To je za mene neprihvatljivo. To nije samo mržnja već, kako mi se čini, povampireni autošovinizam“, izjavio je Đurić.

On je, ponovo reagujući na napade na sveštenika Srpske pravoslavne crkve na Limanu, najoštrije osudio svaki vid nasilja i dodao da će se protiv nasilja uvek boriti.

„Nedopustivo je da se bilo koji građanin oseća nebezbedno u Novom Sadu, bez obzira na to koje je vere i nacije, bez obzira na to da li nosi mantiju, uniformu ili civilno odelo“, rekao je Đurić.

(Beta)

