Grbović (PSG): Državom se upravlja po mafijaškom principu, Vulin je važan šraf te mašinerije

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je danas da se Srbijom upravlja „po mafijaškom principu“, a da je direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandar Vulin „važan šraf te mašinerije“, zbog čega i nije još smenjen sa te funkcije iako su SAD protiv njega uvele sancije zbog umešanosti u međunarodni kriminal i trgovinu drogom.

Grbović, koji je i član poslaničke grupe „Pravac Evropa“ je za list Nova rekao da je Vulin „obavljao najvažnije poslove u okviru bezbednosnog sektora, dok je država bila sve nesigurnija“.

„Kako je sigurnost građana svakog dana bila na sve nižem nivou, tako je on sve više napredovao. To samo potvrđuje i logiku koju vlast primenjuje – država i građani mogu da budu ugroženi, ali vlast i stranka nikako. Tako smo došli i do toga da Nebojšu Stefanovića smenjuju u stranci pod optužbom da ugrožava bezbednost države i predsednika, ali je istovremeno ostao na funkciji ministra i na čelu Saveta za nacionalnu bezbednost. Tako se ne vodi država, već mafija“, rekao je Grbović.

Govoreći o izborima, Grbović je kazao da veruje da bi građani najviše voleli da svi organizatori protesta „Srbija protiv nasilja“ budu na jednoj izbornoj listi, ali da buduće izborne formacije treba da budu rezultat dogovora i zajedničkog plana a ne svađa.

Na pitanje da li veruje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da će, ukoliko to opozicija bude tražila, svi izbori biti održani u aprilu ili maju naredne godine, Grbović je rekao da „Vučiću ne veruje“, ali da „veruje zakonu koji kaže da lokalni izbori moraju biti održani narednog proleća“.

(Beta)

