Grbović (PSG): Izbori mogu da se održe do početka juna, nije tačno da je 11. maj krajnji rok

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije u pravu kada kaže da je krajnji rok za održavanje ponovljenih beogradskih izbora 11. maj.

„Kaže ‘najbolji student prava u istoriji’ da ukoliko se 12. marta izabere predsednica Narodne skupštine, da onda izbori moraju da se održe do 11. maja. Naravno, netačno. Izbori ne moraju da se raspišu sledeće nedelje već najkasnije početkom aprila. I ne moraju da se održe do 11. maja već do početka juna“, napisao je Grbović na društvenoj mreži Iks (X).

Vučić je danas prilikom posete Vojno tešničkom institutu u Beogradu govorio o mogućem datumu novih izbora u glavnom gradu Srbije.

„Ako predsednik Skupštine Srbije bude izabran 11. marta, 12. ili 13. marta, nije važno, izbori moraju da budu do 11. ili 12. maja. Znači mogu da budu 28. aprila, u roku između 45. i 60. dana, po zakonu. Pa mogu da budu 28. ili petog maja. A petog nam je Vaskrs. Hoćete li na Vaskrs da imamo izbore?“, rekao je Vučić novinarima.

Deo opozicije prethodnih dana govorio je da izbore treba odložiti kako bi bilo dovoljno vremena da se poprave izborni ulovi i primene preporuke iz izveštaja Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

