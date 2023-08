Grbović (PSG): Pritisak na vlast mora da jača kako bismo izbore dočekali u iole poštenim uslovima

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović izjavo je danas da se nada da će pored redovnih lokalnih i „očekivanih“ parlamentarnih biti održani i vanredni beogradski izbori na kojima će opozicija pobediti.

Grbović je agenciji Beta kazao da pritisak na vlast mora da jača kako bi se izbori održali u iole poštenim uslovima.

„Svakome ko je duže od dva dana boravio u glavnom gradu je jasno da je gradska vlast apsolutno nekompetentna i da su novi izbori neophodni i to što pre. Verujem da je to stav koji dele i ostale opozicione stranke i nadam se da će pored redovnih lokalnih i očekivanih parlamentarnih biti održani i vanredni beogradski izbori na kojima će opozicija pobediti“, rekao je on.

Na pitanje Bete da li bi trebalo da dođe do razdvajanja izbora i pod kojim bi uslovima opozicija izašla na izbore, Grbović je kazao da bi lokalni i parlamentarni izbori trebalo da budu razdvojeni.

„Bilo bi bolje da lokalni i parlamentarni izbori budu razdvojeni, ali po svemu sudeći to neće biti slučaj. Mislim da ovog puta fokus treba da bude na nama, odnosno na tome da se energija građana koji su iskazali odlučnu volju za promenama politički artikuliše i da se stvori kredibilna alternativa za koju ljudi žele da glasaju“, ocenio je.

Prema njegovim rečima, ukoliko vlast ne želi da promeni ništa u pogledu „društvenih anomalija“ koje su ljude izvele na ulicu, „onda nam ostaje samo da promenimo tu vlast“.

„Pritisak mora da jača kako bismo izbore dočekali u iole poštenim uslovima, ali s punom svešću da oni neće biti do kraja ravnopravni. To nije činjenica koja treba da nas obeshrabri već motiv više da tako nakazan sistem zauvek promenimo“, istakao je Grbović.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pre dva dana da će izbori u Srbiji biti održani veoma brzo, za tri ili šest meseci, a svakako u narednih šest-sedam meseci, dodajući da su lokalni i pokrajinski izbori redovni, a najverovatnije će biti održani i parlamentarni.

Vučić je rekao da je opoziciju „sto puta pitao“ kada žele na izbore.

„E, pa nije ovo fontana želja, da tražite beogradske, a druge nećete. Imaće izbore veoma brzo. Da li će biti za tri ili šest meseci. Svakako u narednih šest-sedam meseci će biti izbora“, naglasio je Vučić.

(Beta)

