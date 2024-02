Grbović (PSG): Rezolucija Evropskog parlamenta vraća poverenje građana u EU

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izjavio je večeras da rezolucija Evropskog parlamenta o decembarskim izborima u Srbiji „vraća poverenje građana u EU, upravo zbog ranijeg kalkulantskog pristupa nekih evropskih zvaničnika“.

„Zašto mi tražimo pomoć EU? Zbog toga što u tim zemljama možemo pronaći primere kako se izboriti sa problemima koje imamo, mi to ne možemo da tražimo od Rusije i Kine, jer one same nemaju slobodne i demokratske izbore“, rekao je Grbović u emisiji „Utisak nedelje“ na televiziji Nova S.

Evropski parlament je nedavno usvojio Rezoluciju kojom je pozvao na sprovođenje nezavisne međunarodne istrage o neregularnostima na decembarskim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji.

Grbović, čiji PSG je bio deo izborne koalicije „Srbija protiv nasilja“ je istakao da je priča oko izbornih nepravilnosti važna za EU i zbog „mehanizma mobilnih birača“, odnosno premeštanje birača sa jedne opštine u drugu, preneo je portal nova.rs.

„Taj mehanizam ima potencijal da postane izvozni proizvod Srpske napredne stranke, jer ona ima svoje pipke po okolnim zemljama i podružnice u Crnoj Gori i Republici Srpskoj“, dodao je Grbović.

„To je jedan potencijal koji ima mogućnost da napravi ‘bombu’ u regionu“, zaključio je lider PSG.

(Beta)

