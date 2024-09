Grbović: Vučić posetom Podrinju sluđuje javnost i skreće pažnju sa važnih tema

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović rekao je danas u emisiji Dan uživo televizije N1 da je cilj Vučićevog puta u Podrinje nepostojeća komunikacija koja služi sluđivanju javnosti i skretanju pažnje sa tema od važnosti.

Dodao je da je Vučić otišao u kraj gde ljudi imaju realnu bojazan od toga kako će im život izgledati i da li će tu uopšte i biti nekog života u narednih 10 godina i umesto da razgovara sa njima otvoreno i pokuša da im ponudi odgovore, on je razgovarao sa vojnicima, radnicima i tu nikakvog najavljenog dijaloga sa neistomišljenicima nije bilo.

Grbović je istakao da je u pitanju jednosmerna komunikacija, praćena velikim spinovima od strane njegovih medija, u trenutku kada se Srbija suočava sa velikim izazovima.

„Koga briga gde on spava i kako pravi palačinke, on sada kreira situaciju da je problem nedostatak novca kod Rio Tinta za zaštitu životne sredine, pa kada od njih dobije više novca onda će navodno problem da nestane. Ali pravi problem je da li je Rio Tinto spreman da poštuje standarde ove zemlje i da li je ova zemlja spremna da sankcioniše one koji te iste standarde ne budu poštovali“, istakao je Grbović.

Naglasio je da on nema sumnju da ako se neki rudnik bude otvarao u Nemačkoj da će njihov funkcionalan i demokratski sistem težiti poštovanju svih standarda i minimalnoj šteti.

„Za Srbiju postoji jedna institucija, a to je institucija predsednikove milosti, a ona malo kome može da donese dobrobit, zaštitu ili sigurnost. Ne može ni Šolc ni Francuska ni Finska, već isključivo naša zemlja i ministarstvo kojim trenutno upravlja Irena Vujović“, podvukao je Grbović.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Grbović je istakao da je činjenica da su ti ljudi ostavljeni na milost i nemilost, kao i da će se njihov položaj pogoršavati kako se budu približavali izbori na Kosovu.

„Kurti je zloupotrebio pogrešne poteze predstavnika Srpske liste i to ga ne abolira od odgovornosti što kontinuirano postupa pogrešno prema Srbima, ta ogovornost postoji u celom tom trouglu, a mi kao građani dominantno možemo da utičemo na jedan segment tog trougla, a to je naš politički segment i vlast u našoj zemlji“, rekao je Grbović.

Istakao je da je događaj u Banjskoj od 23. septembra prošle godine, odnosno pokušaj terorističkog akta od strane Milana Radoičića, potpuno promenio tok diplomatskih odnosa i vratio pritisak na Srbiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com