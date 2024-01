Grčki sud oslobodio humanitarce koji su pomagali migrantima

Jedan sud u Grčkoj je u utorak oslobodio grupu od 16 humanitarnih radnika i volontera optužbi povezanih s njihovim naporima da spasu migrante koji su malim čamcima dolazili iz susedne Turske po opasom vremenu.

Suđenje na istočnom ostrvu Lezbosu za špijunažu i druge optužbe izazvalo je međunarodnu pažnju, a grupe za ljudska prava optužuju Grčku da cilja na optužene zbog njihovog humanitarnog rada.

Iako je broj dolazaka migranata poslednjih godina opao, Lezbos je i dalje glavna tačka pristajanja za migrante koji traže bolji život u Evropi. U utorak je grčka obalska straža saopštila da su dve osobe poginule kada se mali čamac za migrante razbio na kamenoj obali tog ostrva tokom noći po oluji. Rečeno je da je 57 preživelih stiglo na kopno, a da je jedna osoba nestala.

Sudska presuda od utorka usledila je na predlog tužilaštva za oslobađanje svih 16 optuženih, rekao je za Asošijeted pres jedan od branilaca Haris Pecikos. Optužbi za špijunažu i pomaganje zločinačkoj organizaciji oslobođeno je 16 optuženih.

„Tužilac je jasno rekao da nema dokaza da je neko od okrivljenih uradio bilo šta protivzakonito“, rekao je advokat. „I sud se složio“.

Svi su tvrdili da nisu učinili ništa drugo osim da pomognu ljudima čiji su životi bili ugroženi na moru.

„Ove optužbe nikada nije trebalo ni da budu podignute“, rekao je Petsikos novinarima ispred zgrade suda.

„Nažalost, to je još jedan slučaj gde su akcije solidarnosti prema izbeglicama kriminalizovane i to na veoma oštar način za ljude o kojima je reč“, dodao je on.

Među 16 osoba kojima se sudilo u utorak nije bilo dvoje inostranih volontera – Sirijka Sara Mardini i Nemac Šon Binder, koji su pre godinu dana oslobođeni optužbi. Optuženi su i uhapšeni 2018. godinei proveli su više od tri meseca u zatvoru pre no što su pušteni na slobodu.

Bivša izbeglica, Mardini je takmičarska plivačica čija je sestra Jusra Mardini bila deo izbegličkog plivačkog tima na Olimpijskim igrama 2016. i 2021. godine, i o njoj je snimljen i dokumentarni film.

Ali oni i ostalih 16 i dalje bi se mogli suočiti s drugim potencijalnim krivičnim prijavama, uključujući omogućavanje ilegalne imigracije i pranje novca. Pecikos je rekao da je uveren da će svi biti oslobođeni svih preostalih optužbi, ako one stignu pred sud.

Lezbos je bio fokus imigracione krize 2015. godine, kada je skoro milion ljudi koji su bežali od rata, represije ili siromaštva stiglo u Evropu, a veliki broj grčkih i stranih humanitarnih radnika je tamo delovao da im pomogne.

(Beta)

