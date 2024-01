Grošelj: Očekujem da će EP uskoro reagovati na izbore u Srbiji

Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta Klemen Grošelj rekao je danas da očekuje da će Evropski parlament vrlo brzo reagovati povodom izbora u Srbiji i svega što se dešavalo u vezi sa tim i ocenio da te reakcije neće ići u prilog Srbije i srpskih vlasti.

Grošelj je za N1 naveo da će rasprava o izborima u Srbiji biti na dnevnom redu EP i pre finalnog izveštaja ODIHR, kao i da će reagovati i na napade predstavnika vlasti na članove misije ODIHR, posebno na šefa delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreasa Šidera.

Komentarišući pozive pojedinih evroposlanika na međunarodnu istragu izbornih nepravilnosti u Srbiji, Grošelj je istakao da je to stvar o kojoj odlučuje zemlja u kojoj se izbori organizuju.

„Ako se srpske vlasti odluče za to, to bi bila dobra poruka. To je način na koji bi stvari mogle da se pomaknu sa mrtve tačke, ali ja to ne očekujem“, naveo je on.

Dodao je i da će to imati dosta uticaja na to kakav će stav zauzeti EP kada se bude spremao novi izveštaj o napretku Srbije ka EU, te da postoji bojazan da će se za Srbiju vrata za proširenje dosta brzo zatvoriti.

Šef misije EP koja je posmatrala lokalne i parlamentarne izbore u Srbiji održane 17. decembra navodi da će se Beograd naći u položaju u kojem se sada nalazi Turska, koja je kandidat za članstvo u EU već 25 godina.

„Bojim se da će Srbija biti u klopci i da će sa jedne strane EU i SAD očekivati da će se srediti pitanje Kosova, što ne znači priznanje Kosova, a na drugoj strani da će fokus proširenja biti na svim drugim zemljama poput Crne Gore, Ukrajine i Moldavije, a ostale zemlje će verovatno da čekaju na neku bolju budućnost“, kaže on.

Grošelj je rekao i da ima utisak da je Brisel, zarad pomaka u dogovoru Beograda i Prištine, spreman da okrene glavu na stranu od poštovanja vladavine prava i organizovanja fer i poštenih izbora i da je Vučić u Briselu i Vašngtonu percipiran kao koristan sagovornik.

„Predsednik Vučić čini pomake poput ovog sa tablicama, koji bude nadu da će se odnosi Kosova i Srbije promeniti. Sad je to neka vrsta razmene između očekivanja Brisela i onoga što se dešava u Srbiji i očekuje se da će na kraju doći do priznavanja Kosova i da će to učiniti Vučić i njegova partija“, naveo je on.

(Beta)

