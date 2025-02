Grotlo vulkana na Santoriniju se menja, strahovanja za turizam

Nedavno uočene promene vulkana na grčkom ostrvu Santoriniju, jednoj od glavnih turistilkih atrakcija sveta su posledica zemljotresa koji traju u arhipelagu Kikladskih ostrva, izjavio je profesor geologije Tanasis Ganas, direktor Nacionalne opservatorije iz Atine.

Atinska RTV SKAI prenosi da je u poređenju s merenjima od pre šest meseci, u avgustu 2024, utvrđeno podizanje grotla vulkana za četiri santimetra i da se ka istoku i zapadu proširio za šest santimetara.

„Ne mogu reći da je to alarmantno, ali to je važna promena i mi to moramo da pratimo“, rekao je Ganas.

Te promene, objasnio je on, rezultat su podizanja magme iz dubine Zemlje do magmatske komore, koja se nalazi tri kilometra ispod kratera vulkana na Santoriniju.

Prva merenja pokazuju da je magme više za pet miliona kubnih metara, dok je u poslednjoj krizi aktrivnosti vulkana 2011-2012, porasla triput više – 15 miliona kubnih metara, te se mora nastaviti posmatranje da bi se videlo kako će se to razvijati.

Na Santoriniju je registrovano više od 15.000 zemljotresa čije je žarište nedaleko, pod morem, od kojih su najjači bili iznad manitude pet, a seizmolozi pretpostavljaju da je moguče da se odogodi ipotres magnitude šest.

Dok je sa Santorinijia otišlo više od 12.000 od ukupno 15.000 stabnovnika, raste strahovanje za turizam koji je za to ostrvo s više od tri miliona gostiju godišnje glavni izvor prihoda.

Februar je nezvanični početak turističke sezone na tom ostrvu jer počinju da stižu brodovi za krstarenje i počinju pripreme za prvu navalu stranaca tokom godine, za Uskrs.

Dok nešto ugostitelja i dalje radi, zasad je otkazan dolazak samo jednog broda za krstarenje, ali je i manje rezervacija smeštaja, rekao je za BBC Andonis Pagonis, predsednik Udruženja hotelijera Grčke.

Santorini se u velikoj meri oslanja na sezonske radnike iz drugih delova Grčke i inostranstva, a zasad se ne zna koliko će ih doći.

Uz to ovo doba godine je vreme za građevinske radove i godišnje renoviranje hotela, ali sve to je stalo zbog zabrinutosti za bezbednost od zemljotresa.

Dok su grčke vlasti brzo reagovale na opasnosti od zemljotresa slanjem spasilačkih i ekipa za evakuaciju i uvođenjem vanrednog stanja da bi se ubrzala pomoć, meštani traže i ulaganja u infrastrukturu ostrva gde ima malih, ali bitnih oštećenja, a jedna od glavnih stvari je zahtrev za izgradnju nove luke.

Santorini Grčkoj donosi 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) – 5,9 milijardi evra godišnje.

(Beta)

