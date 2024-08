Grubački: Prema mojoj prognozi od projekta iskopavanja litijuma će se odustati

Osnivač Novog optimizma i član Zeleno-levog fronta Branislav Grubački rekao je, da će se, prema njegovoj prognozi, od projekta iskopavanja litijuma odustati.

„Ljudi iz Nedeljica imaju stvarne razloge da se bore zajedno sa svim građanima Srbije da se spreči iskopavanje litijuma u Jadru, ali način na koji će se ta stvar odvijati, ja to ne znam. Čuo sam preko medija da se sprema ozbiljniji protest, da se neće ljudi razići, nego da će ostati i blokirati određene delove grada u subotu“, rekao je on za N1.

Ocenio je da „ljudi ovoj vlasti ne veruju“ i da je to možda ključna stvar.

„Ova vlast je izgubila svaki kredibilitet. Za mene ovo nije pitanje samo iskopavanja litijuma ili drugih rudnika, nego uopšte u pitanju kuda ova vlast i ovaj režim vodi celo ovo društvo. Mislim da je to ključno i to bi moglo biti u preambuli svakog ovog protesta. Ceo režim je Rio Tinto režim, meni ovo nije dovoljno, u tom smislu podržavam izjavu Vučića koji kaže da nije samo Rio Tinto u pitanju i iskopavanje litijuma, nego uopšte sumnja u samo ovo rukovodstvo“, kazao je on.

Kako prenosi N1, njegova prognoza je da će se od tog projekta odustati.

„Jer ta količina ljudi koja je protiv toga, čak i građana koji su glasali za SNS, to je možda najveći problem Vučića, da je taj problem sa litijumom i Rio Tintom duboko zašao u njihovo biračko telo. I oni su zabrinuti, ne samo da li će se to iskopavati, nego kako će većina ljudi reagovati, da li će se na tom pitanju srušiti ovaj režim“, ocenio je on.

On je rekao da ga, iako podržava proteste, „nervira antievropska agenda koja se ponavlja na protestima“

