Gutereš osudio Izrael zbog razaranja i ubijanja civila u Gazi

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je danas u Kampali da su izraelske vojne operacije izazvale ogromna razaranja i masovno ubijanje civila, na nivou bez presedana otkako je on na toj funkciji.

„To je srceparajuće i potpuno neprihvatljivo. Bliski istok je bure baruta, moramo učiniti sve što možemo da sprečimo da se sukob rasplamsa širom regiona“, rekao je Gutereš na otvaranju samita G77 plus Kina, u glavnom gradu Ugande.

U objavi na društvenim mrežama Gutereš je ocenio da je neprihvatljivo poricanje prava palestinskom narodu na državnost i odbijanje da se prihvati rešenje po modelu dve države, odnosno stvaranje nezavisne Palestine, uz Izrael.

„Pravo palestinskog naroda da izgradi sopstvenu državu svi moraju priznati“, zaključio je Gutereš.

On je to izjavio nakon što je ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo da je u izraelskim napadima do sada ubijeno više od 25.000 Palestinaca.

Gutereš smatra da će poricanje prava Palestinaca na državnost „neograničeno produžiti sukob koji je postao velika pretnja svetskom miru i bezbednosti“.

(Beta)

