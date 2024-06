Hamasu smanjene snage, prešao na pobunjeničke metode borbe u Gazi

Hamas je uzgubio oko polovine snaga za osam meseci rata i oslanja se na pobunjeničku taktiku da bi osujetio pokušaje Izraela da preuzme kontrolu nad Gazom, rekli su američki i izraelski zvaničnici Rojtersu.

Borbena grupa Hamasa u toj enklavi je smanjena na između 9.000 do 12.000 boraca, prema trojici visokih američkih zvaničnika upoznatih s tim. Američka procena pre sukoba je bila da Hamas ima 20.000-25.000 boraca.

Suprtono tome, Izrael kaže da je izgubio samo 300 vojnika u kampanji u Gazi.

Borci Hamasa sada uglavnom izbegavaju stalne okršaje sa izraelskim snagama koje se približavaju najjužnijem gradu Rafi i umesto toga napadaju iz zasede i koriste improvizovane bombe da bi pogodile ciljeve često iza neprijateljskih linija, rekao je jedan od zvaničnika.

To kažu i stanovnici Gaze, od kojih je jedan opisao da su „ranijih meseci borci Hamasa presretali, angažovali se i pucali na izraelske trupe čim bi upale na njihovu teritoriju, ali sada je primetno da čekaju da se Izraelci rasporede i onda Hamas počinje sa zasedama i napadima“.

Američki zvaničnici koji žele da ostanu anonimni, rekli su da bi nova taktika mogla da održi pobunu Hamasa narednih meseci uz pomoć oružja koje je prokrijumčareno u Gazu kroz tunele, i drugog oružja napravljenog od neeksplodiranih ubojnih sredstava ili zarobljenog od izraelskih snaga.

Očekivano produženo trajanje borbi najavio je i savetnik izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za nacionalnu bezbednost koji je prošle nedelje rekao da bi rat mogao da potraje najmanje do kraja 2024.

Piter Lerner, portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), rekao je za Rojters da su još daleko od uništenja Hamasa, za koji je takođe rekao da je izgubio otprilike polovinu svojih borbenih snaga.

Lerner je rekao da se Vojska prilagođava promeni Hamasove taktike i priznao da Izrael ne može eliminisati sve Hamasove borce ili uništiti svaki Hamasov tunel.

„Nikada nije bilo cilj da se ubije svaki, do poslednjeg teroriste na terenu. To nije realan cilj“, dodao je on.

„Ali, uništavanje Hamasa kao vladajućeg u Gazi je dostižan vojni cilj“, dodao je on.

Po izraelskim i američkim zvaničnicima, 7.000-8.000 Hamasovih boraca je navodno ukopano u Rafi, poslednjem značajnom bastionu otpora te grupe.

Najviši lideri Hamasa – Jahja Sinvar, njegov brat Muhamed i Sinvarov zamenik Mohamed Dejf su živi i veruje se da se kriju u tunelima sa izraelskim taocima, rekli su oni.

Ta palestinska grupa je pokazala sposobnost da se brzo povlači posle napada, uhvati zaklon, pregrupiše se i ponovo pojavi u oblastima za koje je Izrael verovao da su „očišćene“, rekao je jedan zvaničnik američke administracije.

Lerner, portparol IDF-a, složio se da se Izrael suočio sa dugotrajnom bitkom da savlada Hamas koji vlada Pojasom Gaze od 2006. godine. „Nema brzog rešenja posle 17 godina tokom d kojih su izgradili svoje sposobnosti“, dodao je on.

Hamas je tokom godina izgradio 500 kilometara tunela – čitav „podzemni grad“. Taj lavirint kojeg je izraelska vojska nazvala „metroom u Gazi“, opremljen je vodom, strujom i ventilacijom, pruža sklonište za vođe Hamasa, komandne i kontrolne centre i skladišta oružja i municije.

Izraelska vojska je prošle nedelje saopštila da je preuzela kontrolu nad čitavom kopnenom granicom između Gaze i Egipta da bi sprečila krijumčarenje oružja. U toj zoni je nađeno 20 tunela koje je Hamas koristio za unošenje oružja u Gazu.

Egipatski zvaničnici su ranije negirali da se odvija takva tajna trgovina, rekavši da su pre mnogo godina uništili mrežu tunela koji vode do Gaze.

Upad u Gazu je najduži i najžešći sukob Izraela otkako je izvršio invaziju na Liban da bi izbacio Palestinsku oslobodilačku organizaciju 1982. godine.

Zvaničnici iz jedne arapske vlade koji su svi tražili anonimnost, rekli su da bi Izrael mogla da se suoči sa sličnim pretnjama kao SAD u gradu Faludži 2004-2006 nakon invazije na Irak: tamo je masovna pobuna povećala redove prvo Al Kaide, a zatim Islamske države, potopivši Irak u sukob i haos iz kojeg nije izašao ni dve decenije kasnije.

Vašington i njegovi arapski saveznici rekli su da rade na postkonfliktnom planu za Gazu koji uključuje oročen, nepovratan put ka palestinskoj državnosti, ali nije jasno kako Sjedinjene Države misle da prevaziđu Netanjahuovo odbacivanje rešenja o dve države.

Dejvid Šenker, bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za bliskoistočne poslove, odbacio je svaku pomisao na postpuno povlačenje izraelske vojske s palestinske teritorije.

„Izrael kaže da će održati bezbednosnu kontrolu, što znači da će neprestano leteti dronovi iznad Gaze i da njegova vojska neće mirovati ako vide da se Hamas ponovo pojavljuje, već će se vratiti“ u Gazu, rekao je Šenker, viši saradnik u istraživačkom centru Vašingtonskog instituta u SAD.

Gadi Ajzenkot, bivši šef izraelske vojske u Netanjahuovom ratnom kabinetu, predložio je međunarodnu koaliciju predvođenu Egiptom kao alternativu vladavini Hamasa u Gazi.

Na brifingu iza zatvorenih vrata prošle nedelje pred Komitetom za spoljne poslove i odbranu Kneseta on je naglasio složenu prirodu rata protiv pobunjenika: „to je verska, nacionalistička, socijalna i vojna borba, tu nema nokaut udarca već je to dugotrajno ratovanje koje će trajati mnogo godina“ – rekao je on za Rojters.

(Beta)

