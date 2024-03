Hil: Ima dovoljno vremena do 2. juna, važno što je Srbija sarađuje sa OEBS-om i ODIHR-om

Ambasador SAD Kristofer Hil izjavio je danas da je važno to što je Srbija pristala da sarađuje sa OEBS-om i ODIHR-om oko primene preporuka o izborima i da za to ima dovoljno vremena do beogradskih izbora koji će biti održani 2. juna.

„Ne želim da javno dovodim u pitanje stav da je potrebno da zemlja sama mora da rešava svoje probleme. Znam da su mnogi zbog toga razočarani, jer žele da se svrstam na ovu ili onu stranu“, kazao je Hil u intervjuu za Euronjuz (Euronews).

On je na pitanje da prokomentariše zahteve za poboljšanje izbornih uslova koje je predstavila koalicija „Srbija protiv nasilja“ izjavio da ne želi da ulazi u to koji su zahtevi opravdani i koje bi razloge vlast trebalo da prihvati.

„Pre svega, nadam se da će premijer biti dobar, to je važna funkcija. Stvari se za Srbiju ubrzavaju. Stvari se u svetu ubrzavaju, pitanje odnosa sa Evropskom Unijom se ubrzava“, odgovorio je Hil na pitanje šta očekuje od nove vlade.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.