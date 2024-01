I Vaseljenska ptrijaršija protiv plana Vlade Grčke da legalizuje istopolne brakove

Grčka vlada desnog centra ubrzava plan legalizacije istopolnih brakova uprkos rastućem protivljenju moćne pravoslavne crkve koja nije odvojena od države.

Vladini zvaničnici rekli su danas da će predlog zakona o tome biti stavljen na glasanje do sredine februara, pola meseca pre nego što je prvobitmno planirano. Ako zakon bude usvojen, Grčka bi postala prva zemlja s pravoslavnom većinom koja bi legalizovala istopolne brakove.

Vaseljenska patrijaršija u Istanbulu, predvodnica pravoslavnih crkava širom sveta, izrazila je protivljenje predlogu za istopolne brakove.

„Brak je zajednica muškarca i žene pod Hristom… i Crkva ne prihvata kohabitaciju njenih pripadnika u bilo kojem drugom obliku osim braka“, saopštila je Vaseljenska patrijaršija.

Ona je time je ponovila odluku visokih crkvenih biskupa Grčke pravoslavne crkve, objavljenu u utorak.

Mitropolit episkop Pantelejmon, portparol Svetog sinoda Grčke crkve, rekao je da će njeni pisani prigovori biti poslati svim poslanicima grčkog parlamenta i pročitani na nedeljnim službama širom zemlje 4. februara.

„Ono što Crkva kaže je da je brak zajednica muškarca i žene i da je to izvor života“, rekao je on privatnoj televiziji SKAI. „Starešine naše crkve su zabrinute za odbranu i podršku porodici“, dodao je on.

Pantelejmon je rekao da je prerano komentarisati stav koji će Crkva zauzeti prema deci istopolnih roditelja.

Konzervativni premijer Kirijakos Micotakis koji je prošlog leta osvojio ubedljivu pobedu na reizborima, verovatno će morati da se osloni na glasove opozicione stranke da bi ta mera bila odobrena. Suočava se sa neslaganjem unutar vladajuće Nove demokratije, kao i članova svog kabineta.

„Razgovaramo o nečemu što je već na snazi u 36 zemalja i na pet kontinenata. I čini se da nigde to nije narušilo koheziju društva“, rekao je danas Micotakis ministrima.

„Želim da budem jasan: Mislimo na odluke koje donosi država, a ne na verska uverenja… Naša demokratija zahteva da ne mogu postojati dve klase građana i sigurno ne može biti dece nižeg boga“.

Nedavna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su Grci podeljeni u stavu prema istopolnim brakovima, dok su konzervativni birači jasno protiv.

(Beta)

