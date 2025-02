Igor Avžner: Vreme Vučićeve medijske i svake druge popularnosti je prošlo i ugasilo se

Medijski stručnjak Igor Avžner izjavio je danas da rejting predsednika Srbije Aleksandra Vučića neće porasti hapšenjima Milorada Grčića, Aleksandra Papića i ostalih, jer, kako je rekao, javnost shvata da je u pitanju igrokaz i da se opstanak ove vlasti ubrzano približava kraju.

Avžner je u intervjuu agenciji Beta kazao da je vreme Vučićeve velike medijske i svake druge popularnosti prošlo i ugasilo se.

„U spirali pogrešnih reaktivnih spinova i pokušaja nametanja tema koje će javnost usmeriti u željenom pravcu, Vučić i dalje srlja iz greške u grešku. Od ‘nadstrešnicu nismo rekonstruisali’, preko kredita za stanove mladima, do poziva na ‘dijalog’ i prepoznavanja pića na društvenim mrežama. Jednostavno, on ima potrebu da sebe vidi na ekranu. Sindrom glumaca nemog filma koji se nije uklopio u ozvučeni film, očigledno je prisutan i vidljiv. Vreme njegove velike medijske, i svake druge popularnosti je prošlo i ugasilo se. Kao i vreme nemog filma“, ocenio je Avžner.

Na pitanje koliko hapšenje 15 ljudi osumnjičenih da su proneverili manje od milion evra može da privuče pažnju javnosti, Avžner je podsetio da je Vučića na tron rejtinga dovelo upravo hapšenje Miroslava Miškovića.

„Njegovi rejtinzi su zasenili onda i Nikolićeve (Tomislav) i skočili iznad 40 odsto. To je građane Srbije samo kroz presudu o Miškovićevom nezakonitom zadržavanju koštalo preko 30 miliona evra. Ostale negativne posledice mogu se ogledati u 13 godina gubitka demokratije, nepostojanja dijaloga, potpunog uništavanja medija, ‘blaćenja’ bilo kakvog političkog angažmana pojedinaca ili grupa, a o izgubljenim životima i korupciji procene i sud će dati nadležni organi Srbije koja će povratiti institucije koje su u potpunosti otete u ovom periodu“, naveo je.

Dodao je da poslednja hapšenja Srbiju neće koštati ništa i da neće uticati na Vučićev rejting.

„I to iz nekoliko razloga. Prvo uhapšeni su ljudi za koje se znalo da su kriminalci. Drugo, Vučićev rejting ovim hapšenjima neće porasti jer svi shvataju kakav je ovo igrokaz i najzad, čitava priča oko opstanka ove vlasti se ubrzano približava kraju. Zanimljivo je da pokušavaju nekoliko puta na isti način da dođu do istog rezultata, a okolnosti su potpuno drugačije. Očigledno je da u osnovnoj školi pročitali nisu priču ‘Vuk, vuk…’, niti shvatili da su oni sada već pročitani“, istakao je.

Komentarišući poruke koje vlast u poslednja tri i po meseca upućuje građanima, Avžner je rekao da vlast jednostavno ne zna da se nosi s iskrenošću i porukama, istinom, pravdom i slobodom koji su sada, kako je rekao, već sveprisutni i kod studenata, srednjoškolaca, advokata, profesora, nastavnika, naroda…

„Studenti su fantastično razbili strah. Podigli čitavu zemlju na noge i vratili nadu. U istoj meri u kojoj je nestao s jedne strane, prelio se na drugu. A uplašeni ljudi, ne mogu da odgovore na realnu situaciju na odgovarajući nacin. Kao što mnogi od nas, nisu mogli svih ovih godina. Na sreću, situaciju su studenti promenili i lovac je postao plen sopstvenih zamki“, naglasio je.

Prema njegovim rečima, izraz lica i ponašanje građana prilikom pojavljivanja studenata i izlaska na proteste potpuno su isti kao kod građana nakon oslobađanja okupiranih zemalja u Drugom svetskom ratu.

Na pitanje da li su i u kojoj meri događaji u poslednja tri i po meseca uticali na rejting Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, Avžner je kazao da je Vučićev rejting u ovom trenutku nedovoljan.

„Egzaktno, ne mogu da procenim visinu njegovog rejtinga, ali ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim, to je da je Vučićev rejting nedovoljan. To je jasno i nama i njemu. I dobro je što je tako. Jer, bilo kakav pokušaj insceniranja nasilja biće istog sekunda pripisano strani koja jedino nasilju može i da pribegava. Svi znamo, a i cela svetska javnost je mogla da se uveri za sve ove mesece protesta – to nije strana naroda i studenata“, zaključio je Igor Avžner.

(Beta)

