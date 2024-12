Incidenti i dimna bomba u crnogorskom parlamentu

U crnogorskom parlamentu tokom sednice došlo je do incidenta a na skupštinskom odboru je bačena dimna bomba u znak protesta zbog odluke vladajuće većine da mimo zakona penzioniše trojicu sudija Ustavnog suda i time, kako tvrde u opoziciji, blokiraju rad najviše sudske instance.

Opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista, ocenila je da se danas desio ustavni puč i najavila povlačenje iz Odbora za reformu izbornog zakonodavstva.

Do incidenta na sednici je došlo kada su poslanici opozicije počeli da lupaju o skupštinske stolove i uzvikuju „izdaja“ nakon što je predsednik skupštine, Andrija Mandić konstatovao sporni prestanak funkcije sudiji Ustavnog suda, Dragani Đuranović. On je nakon toga prekinuo sednicu i rekao da će sutra nastaviti sa radom.

Ustavni odbor je ranije danas doneo zaključak o raspisivanju oglasa za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira skupština, i saopštio da se razgovara sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan.

Prethodno je predsednica Ustavnog suda Snežana Armenko zaobišla Ustav i Zakon i mimo zvanične sednice te sudske instance dostavila podatke o godinama starosti i dužini radnog staža sudija na uvid Ustavnom odboru skupštine.

To je izazvalo oštre reakcije, pa je tako crnogorska opozicija danas pisala ambasadama zemalja Kvinte zbog, kako tvrde, nezakonitog penzionisanja sudija Ustavnog suda koje bi, tvrde oni, izazvalo institucionalni haos i teške političke posledice.

Ranije danas na sednici Ustavnog odbora skupštine Crne Gore bačena je dimna bomba.

To je usledilo pošto je potpredsednik Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nermin Abdić rekao da on i njegove kolege neće dozvoliti nastavak zasedanja.

Uprkos bacanju dimne bombe, sednica je nastavljena i na njoj su doneti sporni zaključci.

Na sednici je predsednica Ustavnog odbora skupštine Crne Gore Jelena Božović kazala da se na osnovu odgovora predsednice Ustavnog suda odnosno podataka koje je poslala, može zaključiti da je troje sudija steklo uslov za penziju.

„Samim tim funkcija im prestaje na osnovu Ustava“, kazala je Božović na sednici Ustavnog odbora.

Poslanica DPS i članica Odbora Aleksandra Vuković Kuč je poručila da predsednica Ustavnog suda nije Ustavni sud i rekla da neće dozvoliti da urade što su naumili.

Na konstataciju opozicije da Ustavni sud nije poslao obaveštenje o prestanku mandata sudijama, Jelena Nedović, poslanica Pokreta Evropa sad (PES) rekla je da su sudije preglasavanjem odlučile da ne obaveštavaju predlagače (Skupštinu i predsednika) da prestaje mandat za još troje sudija.

Vuković Kuč je istakla da nastupanje razloga za prestanak funkcije i razrešenje utvrđuje Ustavni sud na sednici i o tome obaveštava Skupštinu, a da do toga nije došlo.

„Crna Gora nije krnja država i neće imati krnji Ustavni sud“, istakla je.

Na vanrednoj pres konferenciji poslanici crnogorske opozicije, predvođeni DPS-om i njegovim liderom Danijelom Živkovićem, kazali su da se danas desio ustavni puč.

„Imaju za cilj donošenje zakona o crnogorskom državljanstvu i ovaj puč ima za cilj da se formira Ustavni sud koji će raditi po nalozima većine. Odgovornost za ovo što se desilo i što će se dešavati snose Spajić i Mandić“, rekao je Živković.

On je dodao da je rad u Odboru za izborno zakonodavstvo „mrtav“, najavljujući povlaćenje opozicije iz ovog skupštinskog tela.

(Beta)

