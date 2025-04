Insajder: Odronio se deo nasipa na stubu mosta kod Golupca, na deonici otvorenoj pre pet nedelja

Deo zemljanog nasipa na novom mostu kod sela Tribrode i Braničevo u blizini Golupca urušio se i pao u Reku Pek i to posle kiše koja je padala nekoliko dana i koja nije izazvala ni izlivanje reke, ni plavljenja, objavio je Insajder.

Navedeno je da je deo mosta je zatvoren za saobraćaj, obezbeđuje ga policija, a građevinske ekipe izvode radove na sanaciji.

U pitanju je most na putu od Velikog Gradišta do Golupca, na delu Dunavske magistrale, svečano otvorene 23. februara ove godine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Posao na izgradnji tog mosta nije bio obavljen do kraja, a zemlja koja je korišćena za nasip nije bila dovoljno sabijena, upozororili su stručnjaci za Insajder.

Reka Pek sprala je deo zemljanog nasipa na jednom od stubova novog mosta, koji je pre samo pet nedelja svečano otvoren i pušten u saobraćaj. Odronio se zemljani nasip na navozu, odnosno na kosini koja vodi od puta, ka mostu, a razlog za to stručnjaci između ostalog vide u nedovoljnom sabijanju zemljišta.

„Ta kosina nije obezbeđena na adekvatan način, ali ne samo što nije obezbeđena na adekvatan način, nego je jasno po slikama koje smo videli da je neadekvatno sabijen materijal, da je bio bolje sabijen ne bi došlo do njegovog ovakvog spiranja. Moram da naglasim da su kiše koje su bile ovih dana, bile izuzetno male, znači to je negde reda veličina tridesetak milimetara po metru kvadratnom, što su izuzetno male kiše, nije to nikakva ozbiljna kiša. Znači postavlja se pitanje šta bi bilo da su bile mnogo veće kiše“, rekao je za Insajder hidrogeolog Vladislav Marinković.

Struktura nasipa ukazuje i na to da je most otvoren za saobraćaj pre nego što je u potpunosti završena njegova izgradnja, rekao je za Insajder Jovan Despotović, profesor hidrologije i hidrotehnike Građevinskog fakulteta u penziji.

„Ovaj navoz, nasip koji je u prilaznoj saobraćajnici na mostu nije obložen kamenom, ili betonom već je ostavljena ova zemlja koja je nekonzistentna. To što sam rekao da nije završen, to znači da je taj nasip pod rizikom od velikih voda, kao što su naišle Rekom Pek. On mora da se zaštiti upravo od Reke Pek jednim stabilnijim površinskim slojem i on štiti ovu zemlju koju mi sad vidimo. Ta zemlja nije završni sloj, ona nije zaključni sloj konstrukcije“, kazao je Despotović.

Komercijalni ugovor za izgradnju nedavno otvorene deonice nije javno dostupan, pa nije poznato da li je pored investitorskog, izvođačkog i projektantskog nadzora nad izvođenjem radova bio angažovan i nezavistan, odnosno eksterni nadzor, niti koja ga je kompanija vršila. U svim fazama izgradnje, nadzor je bio u obavezi da uoči sve propuste.

Most je na deonici Požarevac – Gradište – Golubac, dugoj 68 kilometara. Projekat za građevinsku dozvolu za most je radio AG Institut. Država je finansijer, a „Koridori Srbije“ investitor projekta. Glavni izvođač je srpski ogranak kineske kompanije Shandong Hi-Speed grupacije.

(Beta)

