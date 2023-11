Institut: Poziv građanima da daju krv, moguće i na terenu

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je danas građane da i tokom ove sedmice daju krv, navodeći da je to moguće u prostorijama Instituta radnim danom od 7.00 do 19.00 časova, a subotom i praznicima od 8.00 do 15.00, uz podsećanje da se nalaze u ulici Svetog Save 39.

Takođe je istakao da su brojne akcije organizovane i na terenu.

Od 9.00 do 14.00 časova danas se akciji pridružuje Šesta beogradska gimnazija, od 10.00 do 15.00 časova i Medicinska škola na Savskom vencu, a u istom vremenskom periodu i Trinaesta beogradska gimnazija na Čukarici.

Sutra, 7. novembra, od 10.00 do 16.00 časova krv se može dati na Farmaceutskom i Mašinskom fakultetu, od 10.00 do 15.00 časova na Pravnom i od 11.00 do 16.00 časova na Hemijskom fakultetu.

U sredu, 8. novembra, akciji se, između ostalih, pridružuje i Ekonomski fakultet od 10.00 do 15.00 časova, a u četvrtak, 9. novembra, Kulturni centar Lazarevca od 10.00 do 16.00 i Crveni krst Obrenovca od 9.00 do 14.00 časova.

U petak, 10. novembra, od 9.00 do 14.00 časova planirane su dve akcije – Medoševac, Polje D, Lazarevac, i Požeška ulica, ispred Doma zdravlja, Čukarica.

U subotu, 11. novembra, od 9.00 do 14.00 sati transfuziološki autobus će se nalaziti ispred Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu, dok će se u nedelju akcije organizovati ispred „Delta sitija“ od 11.00 do 15.00 časova i „Ritejl parka“ na Paliluli od 10.00 do 15.00 časova.

„Sreća je kad ti neko pomogne. Usrećite i vi nekoga. Postanite davalac krvi“, poručili su iz Instituta.

(Beta)

