Istraživanje: U Srbiji raste prorusko raspoloženje a pada podrška članstvu u EU

U većini zemalja na Zapadnom Balkanu i dalje postoji snažna prozapadna orijentacija, dok se u Srbiji beleži suprotan trend – raste prorusko raspoloženje, a pada podrška članstvu u Evropskoj uniji, rekao je u danas objavljenom intervjuu za Glas Amerike Pol Makarti, regionalni direktor za Evropu u Međunarodnom republikanskom institutu.

Makarti je dao intervju povodom novog istraživanja u regionu koje je za tu američku nevladinu organizaciju uradio Ipsos.

Prema istraživanju, u Srbiji, na uzorku od 1.238 punoletnih građana, podrška za Evropsku uniju pala je na 40 odsto, dok se Rusija smatra najvećim partnerom, a SAD pretnjom.

U Crnoj Gori, gde je uzorak bio 1.036 odraslih, raste podrška za članstvo u Evropskoj uniji, ali pada podrška NATO-u, prenosi Glas Amerike i ukazuje da najveći broj ispitanika u Crnoj Gori Ameriku vidi kao najveću pretnju, a Srbiju kao najvećeg partnera.

Najveća podrška za Ameriku i zapadne institucije je, prema anketi, na Kosovu i u Albaniji.

Uprkos većinski prozapadnom raspoloženju u regionu, Mekarti smatra da Zapad počinje da gubi bitku kada je reč o naporima da obezbedi da Zapadni Balkan ne izgubi veru u proces evroatlantskih integracija.

Prema njegovim rečima, Srbija pokazuje sasvim drugačiji trend od drugih zemalja regiona, koji je „manje entuzijastičan za pridruživanje EU i za zapadnu orijentaciju“.

U poređenju sa prethodnom anketom iz 2022. godine u Srbiji „postoji još manje podrške za prozapadnu orijentaciju i za ulazak u EU“, rekao je Makarti i ocenio da je to „zabrinjavajući trend“.

Dodao je da je „začuđen, možda ne iznenađen“ time koliko se među ispitanicima SAD okrivljuju za rusku invaziju.

„Vidi se to u podacima za Srbiju, ali ima i mnogo ljudi, mnogo ispitanika u Bosni, a posebno u Severnoj Makedoniji, koji krive Zapad za invaziju. Tako da me je to začudilo. A takođe i jačina podrške Rusiji u Srbiji, iako nije iznenađujuća, dubina i velike brojke kada je reč o toj podršci, kao i viđenje SAD“, rekao je Makarti.

Prema njegovim rečima, „to predstavlja pravi izazov, dugoročno gledano, za integraciju regiona – ne samo Srbije – u evroatlantske institucije.“

„Srbija je veoma važna država i celi region zaista ne može da uđe u ove institucije, a da Srbija nije uz njega. To je najveća država u regionu Zapadnog Balkana. Važna je ekonomski i politički, i mislim da sebi činimo medveđu uslugu ostavljajući Srbiju po strani, a pokušavajući da uvedemo sve ostale. Iako ima zemalja koje idu bržim putem, mislim da dugoročno, to se ne može uraditi ako se celi region ne integriše“, ocenio je Makarti.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.