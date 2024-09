Ivanović (NPS) o Kosovu: Životna utakmica u kojoj autogolove sve vreme daju naši igrači

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Aleksandar Ivanović ocenio je danas, govoreći o nedavnom blokiranju srpskih institucija na severu Kosova od strane Prištine, da je to jedna „životna autakmica, gde autogolove sve vreme daju naši igrači“.

„Ovde je ozbiljan problem zato što konstatntno sluđujemo narod brojeći da mi vodimo 1:0, 2:0, 5:0, a da im nikada ne pokazujemo te rezultate. A naprotiv, sve vreme, dramatično gubimo na terenu, naši ljudi daju autogolovi. Evo u dvanaestoj smo godini, a nema odgovornosti“, rekao je za televiziju N1 Ivanović, bratanac srpskog političara Olivera Ivanovića koji je ubijen na Kosovu 2018. godine.

Prema njegovim rečima, nemoguće je očekivati bilo kakve promene, dok za pregovaračkim stolom sede ljudi koji su doveli do aktuelne situacije.

Dodao je i da ne postoji mogućnost artikulacije bilo kakve politike na Kosovu, „a da to nije u tesnoj sprezi sa Srpskom listom, odnosno Srpskom naprednom strankom (SNS) i vladajućom strukturom u Beogradu“.

„Cela ta transverzala, od Beograda do Srpske liste, drži jednu šapu i patronat nad svim procesima na celom Kosovu i Metohiji, oni su direktno odgovorni za sve što se dešava u poslednjih 12 godina“, ocenio je Ivanović.

Smatra da je potrebno analizirati loše poteze u poslednjih nekoliko godina, a posebno istakao razoružavanje srpskih policajaca na severu Kosova, na inicijativu Srpske liste, kao i izbor albanskih gradonačelnika u četiri opštine na severu, takođe nakon što je Srpska lista odlučila da bojkotuje izbore.

„Ko im je omogućio tu poziciju. Svemogući Kurti ili neodgovoran potez Srpske liste“, upitao je Ivanović.

Pomeno je i slučaj Banjske, navodeći da ni danas nije poznato šta je neko želeo sa tim da postigne, „osim što su neke porodice zavijene u crno“.

„Hirurški precizno su pobrojani svi Srbi i okupljeni na jednom mestu obučeni u uniforme, koji su pružali otpor svih prethodnih godina. Njih i njihovih porodica danas nema na severu Kosova. Neko je i taj imperativni zahtev Kurtija ispunio, da bi on nesmetano bez ikakvog otpora sada mogao da vršlja po srpskim sredinama. Ali nije Kurti obukao 100 srba u uniformu, nije ih Kurti poslao u jednu akciju, nije ih Kurti odveo u manastir Banjska“, smatra Ivanović.

Naveo je i da je situacija na terenu poražavajuća, ali i očekivan rezultat politike koja se sprovodi u poslednjih 12 godina.

„Pozicija Srba koji žive na Kosovu i Metohiji je do te mere nepodnošljiva, da to nisu humani uslovi ni za držanje životinja, a ne ljudi, koje konstantno držite u jednoj atmosferi straha i neizvesnosti. Jer na kraju dana, ti ljudi sada vrlo jasno vide da nemaju nikakve garancije države i da ne mogu da predvide ni sutrašnji dan, a ne period od godinu dana ili deset godina, formiranje porodice… To nisu humani uslovi za život“, naveo je Ivanović.

Ivanović i kosovskog premijera Aljbina Kurtija vidi kao „glavnog generatora svih muka kroz koje prolaze Srbi na severu Kosova“.

„On Kosovo vidi kao nezavisnu državu, ali on ima problem severa Kosova. Dokle god sever nije u potpunosti integrisan i pod njegovim patronatom, on ima krnju nezavisnost te države“, naveo je on.

(Beta)

