Izbori u Srbiji ponovo tema rasprave u Evropskom parlamentu

Decembarski izbori u Srbiji su u Evropskom parlamentu danas ponovo bili tema rasprave tokom koje su jedni poslanici izneli zabrinutost zbog izbornih neregularnosti, a drugi jer tu razmenu mišljenja smatraju pritiskom, posebno na Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS).

Razmena mišljenja sa Evropskom komisijom i EEAS o političkoj situaciji u Srbiji posle izbora bila je tačaka na dnevnom redu sednice Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta (AFET).

O situaciji u Srbiji posle izbora raspravljalo se i 17. janaura na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta.

I danas su evroposlanici ponovili pozive za sprovođenje nezavisne međunarodne istrage i pozvali države-članice EU da ne prihvate rezultate izbora dok ta istraga ne bude završena.

Direktor za Zapadni Balkan u Evropskoj Službi za spoljne poslove (EEAS) Marko Makovec je izjavio da se čeka objavljivanje konačnog izveštaja Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima održanim 17. decembra u Srbiji.

„Srbija se obavezala da sprovede smernice i primeni preporuke ODIHR“, naveo je više puta Makovec, najpre u svom izlaganju a onda i kao odgovor na pitanja evroposlanika.

On je dodao da će podržati sprovođenje nezavisne istrage u Srbiji i da će se savetovati sa stručnjacima o sledećim koracima ukoliko se dokaže da je bilo nepravilnosti.

Šef jedinice za Srbiju i Crnu Goru pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedstvo i pregovore Majkl Miler izjavio je da pažljivo prati proces posle izbora i proteste koji su usledili.

„Protesti koji se u Srbiji dešavaju posle ozbora su po svojoj prirodi mirni, ali je došlo do eskalacije nasilja u jednom od njih. Nasilje je neprihvatljivo, a akcije policije moraju biti uravnotežene“, rekao je on.

Obojica su istakla važnost nastavka dijaloga Srbije i Kosova i normalizaciju njihovih odnosa kao preduslov za uspešne evrointegracije.

„Iako je do napretka u odnosima došlo priznavanjem registarskih tablica, napetost na severu Kosova se ne smanjuje“, rekao je Makovec.

Evroposlanik Majkl Galer je pročitao izjavu izvestioca EP za Srbiju Vladimira Bilčika u kojoj je ponovio da su nepravilnosti tokom izbora bile organizovana migracija birača i dominantno prisustvo vladajuće stranke u medijima.

Bilčik kao prioritetne akcije navodi sprovođenje istrage izbora, institucionalne reforme, obezbeđivanje slobodnog govora u „nikad polarizovanijem društvu“ i sprovođenje smernica ODIHR.

Francuski političar Žan-Lin Lakapele je sa druge strane izjavio da je to što je rasprava u EP pre konačnog izveštaja ODIHR-a, dokazuje da se optužbe o izbornoj krađi „baziraju na ideologiji, a ne na činjenicama“.

„To dokazuje i činjenica da EU ćuti na uznemirenje koje dolazi s Kosova. To što Kosovo potencira evro kao jedinu valutu, dokazuje njegovu volju da izazovu nemire. EU ne treba da podržava destabilizaciju regiona“, kazao je Lakapele.

Hrvatski evroposlanik Tonino Picula, iz kluba Socijalista i Demokrata kazao je da su izbori u Srbiji „samo način da se potvrdi autokratija“, a evroposlanica Željana Zovko je rekla da se nada da će izveštaj ODIHR uključiti i činjenicu da su u Srbiji ugrožena prava hrvatske manjine.

Mađarski evroposlanik Andor Deli je rekao da je greška što na raspravu nije pozvana srpska strana koja se, kako navodi, izjasnila da želi da sarađuje i da je spremna na dijalog.

„Još me više iznenađuje to što se razmena mišljenja smatra potrebnom posle plenarne rasprave prošle nedelje o istoj temi. Neki govori su tada bili slični. Bojim se da je pravi razlog to što je to još jedan način da se vrši pritisak na Evropsku komisiju i Službu za spoljne poslove istih klubova zastupnika koji su organizovali tu plenarnu raspravu“, rekao je on.

(Beta)

