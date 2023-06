Izlazna anketa: Nova demokratija ponovo glatko pobedila na izborima u Grčkoj

Doskora vladajuća konzervativna stranka „Nova demokratija“ ponovo je pobedila na današnjim prevremenim izborima u Grčkoj, pokazuje prva izlazna anketa koju je prenela atinska RTV SKAI.

Prvi uzorak izlaznih anketa pokazuje da je stranka donedavnog premijera Kirijakosa Micotakisa danas dobila između 40 i 44 odsto glasova što će joj omogućiti samostalnu vlast.

Vodeća opoziciona stranka, levičarsko-populistička SIRIZA je dobila 16,5 do 19,1 odsto glasova.

Slede: PASOK-KINAL (10-13 odsto glasova), KPG (7,2-9,2 odsto glasova), „Spartanci“ (između četiri i šest odsto), „Grčko rešenje“ (2,3 do četiri odsto), NIKI (POBEDA, 2,3 do četiri odsto), Plevsi elefterias (Put slobode, dva do četiri odsto) i MeRA 25 (dva do četiri odsto glasova).

U Skupštinu Grčke će ući stranke koje osvoje bar tri odsto glasova, a raspodela poslaničkih mesta se utvrđuje složenom računicom.

Stoprocentni rezultati izlazne ankete očekuju se večeras posle 19:00 časova, a prvih zvaničan rezultat biće objavljen pola sata kasnije.

U Grčkoj se danas glasalo na drugim parlamentarnim izborima za pet nedelja.

Na izborima 21. maja Micotakisova „Nova demokratija“ osvojila je najviše glasova, ali nedovoljno da formira samostalnu vladu. Micotakis je, bez protivljenja ostalih stranaka, odlučio da ne formira koalicionu vladu, već da se ide na nove, današnje izbore koji su priređeni po izmenjenom izbornom zakonu, te provoplasirana partija dobiti bonus od 25 do 50 mesta u zavisnosti od rezultata.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.