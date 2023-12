Jadranka Kosor pozvala Mariniku Tepić da prekine štrajk glađu

Nekadašnja predsednica vlade Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je večeras potpredsednicu Stranke slobode i pravde Mariniku Tepić, koja je nosilac liste „Srbija protiv nasilja“, štrajk glađu koji traje već deset dana.

„Molim vas, nemojte trajno ugroziti zdravlje. On ne bi ni trepnuo. On želi da patite. Nemojte mu pružiti to zadovoljstvo. Borbu ćete nastaviti, a mi smo mnogi uz vas u mislima. Samo to možemo“, napisala je Kosor na društvenoj mreži Iks (X).

Marinika Tepić stupila je u štrajk glađu 18. decembra, tražeći poništavanje izbora u Srbiji na svim nivoima zbog navodnih izbornih neregularnosti, nakon čega joj se pridružilo još šest predstavnika koalicije „Srbija protiv nasilja“.

(Beta)

