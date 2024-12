Jakovljević (NPS): Opravdani bunt mladih se ne može smiriti ranijim raspustom u školama

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević ocenila je danas da se opravdani bunt mladih ljudi ne može rešiti obećavanjem stanova koje nisu tražili, niti se može smiriti ranijim otpočinjanjem raspusta u osnovnim i srednjim školama.

Jakovljević, koja je i bivša direktorka Centra za obezbeđenje kvaliteta Univerziteta u Beogradu, ocenila je u saopštenju da ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović „ni ovog puta nije dobro razumela situaciju“.

„Do juče smo slušali kako deca gube nastavu i da protestuju samo loši đaci, dok dobri žele da uče i da je to nenadoknadiv gubitak i pred najavu sindikata da će u petak, 20. decembra doći do potpune obustave rada, a da će od 23. do 27. decembra planiran zakonski štrajk na teritoriji cele Srbije, Ministarstvo je naprasno donelo odluku da se prvo polugodište završi u ponedeljak, 23. decembra, a da drugo počne 20. januara 2025. godine“, navela je ona.

Ocenila je da protesti mladih mogu biti okončani tek kada budu ispunjeni zahtevi koje su formulisali studenti, kao i da aktuelna vlast treba da snosi prvo političku, a zatim i krivičnu odgovornost „za sve što su radili“, navodeći primer pogibije 15 ljudi u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.

„Oni su prikaz našeg stradanja deceniju unazad od vlasti koja bi trebalo da nas štiti i zato osim odgovornosti nadležnih ništa drugo neće umiriti Srbiju koja se probudila sa mladim ljudima na čelu. Kobnog 1. novembra na naplatu su došli i izgradnja i ugradnja i nestručnost koja je sve vreme favorizovana od strane vlasti i oni koji do tada nisu shvatali kuda nas vodi vlast, shvatili su koliko košta kada se loši đaci igraju države, kao i da ništa više neće biti isto“, navela je Jakovljević.

Prema njenim rečima, ustali su mladi ljudi kojima je dosta da žive u sistemu koji „promoviše laž, korupciju, bahatost, prostakluk“ – studenti, đaci, ali i nastavno i nenastavno osoblje, poljoprivrednici, sindikati, građani.

Jakovljević je ocenila da je decenijsko nezadovoljstvo konačno dobilo svoje lice, lice mladosti koja želi da živi u uređenoj državi, dok za to vreme Ministarstvo prosvete tvrdi da nema novca za prosvetne radnike, pravi spiskove nepodobnih nastavnika sa zahtevima da budu kažnjeni, „sakati obrazovanje nakaradnim dualnim obrazovanjem“ i planira da dovodi franšize „nekih belosvetskih univerziteta“ i da im za to plaća.

(Beta)

