Japan postaje zemlja staraca

Stopa nataliteta u Japanu je 2023. godine pala na novi minimum osme uzastopne godine po podacima Ministarstva zdravlja objavljenim u sredu.

Jedan vladin zvaničnik opisao je situaciju kao kritičnu i pozvao vlasti da učine sve što mogu da preokrenu trend.

Taj poodatak naglašava dugotrajna pitanja Japana u vezi sa starenjem i smanjenjem stanovništva što ima ozbiljne posledice po privredu i bezbednost posebno zbog sve snažnijeg prisustva Kine u regionu.

Po najnovijim statističkim podacima, stopa fertiliteta u Japanu – prosečan broj beba za koje se očekuje da će žena imati tokom svog života, iznosila je 1,2 prošle godine. Ministarstvo je saopštilo da je 727.277 beba rođenih u Japanu 2023. manje za 5,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu, što je najniži nivo od kada je Japan počeo da sastavlja statistiku 1899. godine.

Odvojeno, podaci pokazuju da je broj sklopljenih brakova opao za šest odsto, na 474.717 prošle godine, za šta vlasti kažu da je ključni razlog za opadanje nataliteta. U pretežno tradicionalnom japanskom društvu, vanbračna rađanja su retka jer ljudi cene porodične vrednosti.

Glavni sekretar kabineta Vlade Jošimasa Hajaši rekao je novinarima da je to „kritična situacija“. Narednih šest godina, do 2030-ih, biće „poslednja šansa da eventualno preokrenemo trend“, rekao je on.

Hajaši je naveo ekonomsku nestabilnost, teškoće u balansiranju posla i vaspitanja dece i druge složene faktore kao glavne razloge zašto se mladi teško odlučuju da stupe u brak ili podižu decu.

Podaci su objavljeni pošto je Parlament u sredu odobrio reviziju zakona koji bi trebalo da povećaju finansijsku podršku roditeljima koji odgajaju decu ili onima koji očekuju bebe, kao i da se proširi pristup uslugama brige o deci i proširi beneficije za roditeljsko odsustvo. Vlada je izdvojila 5,3 biliona jena (34 milijarde dolara) kao deo budžeta za 2024. za to, a očekuje se da će godišnje trošiti 3,6 biliona jena (23 milijarde dolara) u vidu oslobađanja od poreza u naredne tri godine.

Stručnjaci kažu da su te mere uglavnom namenjene bračnim parovima koji planiraju da imaju ili već imaju decu, i da se ne odnose na sve veći broj mladih ljudi koji ne žele ni da stupe u brak.

Takahide Kiući, izvršni ekonomista na istraživačkom institutu Nomura, rekao je da te mere ne mogu da reše problem.

„Jednostavne ekonomske mere, kao što je povećanje subvencija, neće rešiti ozbiljan problem opadanja broja rađanja“, napisao je Kiuči u izveštaju o analizi, dodavši da takođe treba da se promeni konzervativni način razmišljanja koji podržava tradicionalne rodne uloge kod kuće i na radnom mestu.

Istraživanja pokazuju da mlađi Japanci sve više nerado stupaju u brak ili rađaju decu, obeshrabreni sumornim izgledima za posao, visokim troškovima života koji rastu brže od plata i rodno pristrasnom korporativnom kulturom koja dodatno opterećuje samo žene i zaposlene majke.

Predviđa se da će broj stanovnika Japana od više od 125 miliona ljudi opasti za oko 30 odsto, na 87 miliona do 2070. godine, pri čemu će 40 odsto ljudi imati 65 godina ili više.

(Beta)

