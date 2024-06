Japanski car na Temzi da bi se podsetio studentskih dana na Oksfordu

Japanski car Naruhito i carica Masako su završili jednonedeljnu posetu Velikoj Britaniji tokom koje su sjaj ceremonija prepleli s posetom mestima koja ih povezuju s tom zemljom.

Car Naruhito (64) koji je pre 40 godina na postdiplomskim studijama na Oksfordu studirao trgovinski promet na reci Temzi u 18. veku, zanima se za nju od tada. On je čak napisao memoare „Temza i ja“ gde je opisao te dve godine studija tokom kojih je stekao posebnu naklonost za Veliku Britaniju i njen narod.

To je tada budućem caru bila prva prilika da živi van zidina palate, bez tuđe pomoći, diveći se ljubaznosti potpunih stanaca koji su žurili da mu pomognu jednom kada mu je ispao novčanik, a iskusio je i razne britanske tradicije kao što je obilazak pabova.

„Bilo bi nemoguće u Japanu naći neko mesto gde skoro niko ne bi znao ko sam ja. Zaista je važno i dragoceno imati priliku da ideš privatno sopstvenim tempom gde hoćeš“, pisao je Naruhito.

I njegova supruga, carica Masako (60) studirala je na Oksfordu nekoliko godina posle svog supruga.

Njihova poseta je priređena u vreme kada Velika Britanija nastoji da ojača veze s Japanom u želji da postane najuticajinja iz Evrope u regionu Indo-Pacifika, rekao je stručnjak za Japan i Koreju na unverzitetu Kembridž Džon Nilson Rajt.

Careva poseta prvobitno je bila planirana za 2020. godinu kao njegovo prvo putovanje u inostranstvo posle dolaska na tron prethodne godine. Ali je izbila pandemija kovida-19, a potom je umrla kraljica Elizabeta Druga, na čiju sahranu je došao car, ali poseta je na red stigla tek sada.

Državni deo posete počeo je u utorak, kada su kralj Čarls i kraljica Kamila zvanično poželeli dobrodošlicu japanskom caru i carici i u kočijama se zajedno odvezli do Bakingemske palate. Naruhito je potom položio venac na Grob Neznanog junaka u Vestminsterskoj opatiji, a potom je u palati bio državni banket.

Ali pre pompe Naruhito je stavio kacigu na glavu i posetio „Barijeru na Temzi“ – niz čeličnih kapija postavljenih da zaštite London od poplava tako da brodovi mogu da plove kroz njih. Posle državne posete Naruhito i supruga su posetili i koledže Oksforda gde su studirali.

Velika Britanija tokom 1980-ih je bila otkriće za Naruhita jer ta zemlja i poštuje prošlost i prihvata budućnost, napisao je on u memoarima u kojima je opisao miran suživot profesora u tradicionalnim odorama i mladih u pank rok odeći tog doba.

„Nisam osećao da je to neobično. Izgledalo mi je da i jedni i drugi odražavaju duh tog mesta. To je na kraju zemlja koja je proizvela Bitlse i mini-suknju. Osećao sam da dok Britanci pridaju značaj starim tradicijama, imaju sposobnost za inovaciju“, pisao je on.

Car je pisao i o mogućnosti da pešači ulicama Oksforda, a da ga niko ne primećuje kao posebnog, o satima provedenim u akademskim istraživanjima i mogućnosti da sam ide u kupovinu i obavlja druge svakodnevne posle koje većina nekrunisanih shvata običnim, ali krunisanima su to neobične i jedinstvene prilike.

(Beta)

