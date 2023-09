Jeremić: Izbori prilika da narod odbaci 'francusko-nemački' plan za nezavisnost Kosova

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će izbori, bilo da budu održani u decembru ili na proleće, biti verovatno poslednja prilika da se spreči poguban sled okolnosti koji će dovesti do toga da Srbija po „francusko-nemačkom“ sporazumu omogući da samoproglašeno „Kosovo“ postane nezavisna država.

„Ako Srbija na to pristane, onda bi ugrožavanje bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji i njihovo napuštanje pokrajine u ogromnom broju, kao i gubitak naših najvećih svetinja, bili bi samo prvi bolni korak, jer bi se nakon toga otvorila i druga teritorijalna pitanja“, rekao je Jeremić na sednici skupštine Opštinskog odbora Narodne stranke Vračar na kojoj su izabrani delegati za stranačku skupštinu zakazanu za 22. oktobar.

„Isti oni koji su nam na sto stavili neprihvatljivu ponudu za Kosovo i Metohiju, ako bi ta ponuda prošla, stavili bi nam posle toga i plan za Republiku Srpsku, jer ako si prihvatio nezavisnost ‘Kosova’’ onda možeš da prihvatiš sve, pa i ‘francusko-nemački’ plan 2.0, koji bi se na stolu našao za manje od godinu dana i to sa zahtevom za reviziju Dejtonskog sporazuma“, dodao je Jeremić.

On je istakao da sadašnje stanje na Kosovu i Metohiji nije konačno i da „nisu u pravu oni koji kažu da Srbija mora da prihvati realnost“, jer su realnosti podložne promenama, što se nebrojeno puta pokazalo kroz istoriju.

„Upravo je zvanično rasformirana takozvana Republika Nagorno-Karabah na teritoriji Azerbejdžana. Pre 10 godina nije bilo mnogo njih koji bi rekli da će se za njihovog života dogoditi reintegracija Nagorno-Karabaha u Azerbejdžan, a juče se baš to dogodilo pred očima celog sveta“, rekao je Jeremić.

Dodao je da u Jerusalimu „punih 800 godina nije bilo nijednog Jevrejina“, a danas je taj grad prestonica države Izrael.

„Nemoguće je od ‘Kosova’ napraviti državu ako Srbija to ne prihvati. Do nas je da ne pristanemo svojom voljom na otcepljenje bilo kog dela naše teritorije. To znači odlučno ‘ne’ planu koji je na stolu, poznatom kao ‘francusko-nemački’ sporazum“, naveo je Jeremić.

On je podsetio da je Narodna stranka pre nekoliko meseci pokrenula inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi narod odbacio „francusko-nemački“ sporazum.

„Zbog toga je i došlo do podela u Narodnoj stranci. Ništa drugo nije iniciralo tu podelu, a dugme je pritisnuto spolja“, rekao je Jeremić.

„Narodna stranka se nije okrenula niti je otišla udesno. Mi istu politiku zastupamo od osnivanja stranke, a osnova te politike je zaštita nacionalnog interesa očuvanjem Kosova i Metohije u sastavu Srbije i uspostavljanje Srbije kao moderne demokratske države“, dodao je Jeremić.

On je naveo da Narodna stranka nije menjala svoje stavove i da i danas, kao i pre godinu i po dana, smatra da Srbija ne bi trebalo da uvodi sankcije Rusiji i da se nikako ne sme dozvoliti kopanje litijuma jer bi to uništilo životnu sredinu i zdravlje ljudi, a korist bi imale samo multinacionalne kompanije koje bi iznele ogroman profit iz Srbije.

„Nismo mi menjali stavove nego su oni koji su otišli iz Narodne stranke promenili stavove i po pitanju sankcija Rusiji i po pitanju litijuma“, rekao je Jeremić.

Istakao je da će suprotstavljanje priznavanju „Kosova“ kao nezavisne države i kopanju litijuma biti tačke svakog koalicionog sporazuma koji će potpisati Narodna stranka.

„Vidim da toga nema u sporazumima koji su prozapadne stranke potpisivale ovih dana. Narodna stranka nije potpisala pamflet zajedno sa ostalim strankama koje su sa nama inicirale proteste ‘Srbija protiv nasilja’, jer u tom pamfletu nema ni ‘k’ od Kosova, niti ‘l’ od litijuma. Nisu oni koji su to potpisali zaboravili da te dve stvari stave na papir, nego je politika te buduće koalicije takva da o tome ne sme da se govori“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

