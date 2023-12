Jeremić: Narodna stranka je jedini samostalan i nezavisan učesnik izbora

Nosilac liste „Narodna stranka – Siguran izbor. Ozbiljni ljudi“ Vuk Jeremić izjavio je danas da je Narodna stranka jedini samostalan i nezavisan učesnik na izborima i da stavove koje zastupa pre izbora neće menjati ni posle njih.

„Mi se obraćamo građanima sa jasnim planom i programom čija je suština nedvosmisleno i odlučno odbacivanje ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Kosova i Metohije, zabrana kopanja litijuma i promena sistema, i to ne na nivou parola i slogana, već nudimo i konkretne korake kako da se to sprovede u delo, kao i ozbiljne ljude koji će to učiniti“, rekao je Jeremić televiziji Nova S.

Jeremić je kazao da je Narodna stranka „poslednja za koju se može pomisliti da će šurovati i paktovati sa režimom“.

„Mi smo po tom pitanju jasniji i sigurniji izbor za građane od bilo koje druge stranke opozicije i to govori i istorija ponašanja Narodne stranke, kao i činjenica da smo jedini samostalno skupili potpise“, rekao je predsednik Narodne stranke.

Jeremić je naveo da promena sistema podrazumeva da se prvo promeni vlast, a da se potom ne dogodi samo puko preuzimanje postojećih „mehanizama i mašinerija“ i promena onih koji upravljaju sistemom, nego promena „samog sistema, po dubini“.

„Narodna stranka će dati ključni doprinos promeni sistema i na centralnom nivou vlasti i u Beogradu. Znam da se pakuju karte tako da Narodna stranka bude ostavljena ispod radara i da ne bude zastupljena u parlamentu, ali to se sigurno neće dogoditi“, rekao je Jeremić.

Dodao je da su „crvene linije“ Narodne stranke za saradnju sa ostalim strankama posle izbora odnos prema Kosovu i Metohiji i neophodnost odbacivanja ‘francusko-nemačkog’ plana, eksplicitna zabrana kopanja litijuma i promena sistema.

„U Beogradu je ključno pitanje promena sistema, a to znači da glavnim gradom više neće moći da se upravlja onako kako je to činio Aleksandar Šapić ali ni onako kako je to činio onaj koji je ‘napravio’ Šapića, a to je Dragan Đilas. Glas za Narodnu stranku je glas za suštinsku promenu sistema i mi ćemo biti garant da se Beogradom neće upravljati kao što su to radili Šapić i Đilas“, naveo je Jeremić.

(Beta)

