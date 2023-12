Jeremić: Od Narodne stranke će zavisiti formiranje nove vlasti

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić rekao je danas da će od te stranke zavisiti formiranje novih vlasti, ponajviše u Beogradu, kao i da će ona biti najprijatnije iznenađenje na predstojećim izborima.

„S tim u vezi mi smo garancija da će sistem biti promenjen u Beogradu. Kada govorim o promeni sistema, tu ne mislim samo na promenu vlasti u smislu onoga ko upravlja gradom, već način kojim se pristupa vođenju prestonice. Beograd više ne može biti doživljavan kao partijski plen“, rekao je Jeremić za list „Nova“.

On je dodao da Beograd više neće moći da se vodi na način na koji su ga vodili bivši gradonačelnici Dragan Đilas i Aleksandar Šapić, kao i da dogovor o novoj gradskoj vlasti ne sme da se svede na to ko će da dobije koje gradsko preduzeće.

„Mora da se promeni sistem vlasti. To za početak znači rigoroznu kontrolu trošenja javnih sredstava i uspostavljanje antikorupcijskog tela u Beogradu, koje će se postarati da ne dolazi do bilo kakve vrste zloupotrebe“, kazao je on.

Govoreći o „francusko-nemačkom“ planu i pitanju Kosova izjavio je da bi za početak trebalo taj plan odbaciti, a da nakon toga treba postupiti aktivno, pre svega prema zapadnim partnerima, s predlogom kako da se stabilizuju politički odnosi i kako da ekonomske veze ne budu oštećene.

„Potrebno je redefinisanje odnosa EU i Srbije, koji više ne bi podrazumevao to da Srbija nastavi da se pretvara da ide ka članstvu EU, s obzirom na to da nam je eksplicitno postavljen neprihvatljiv uslov da moramo da priznamo Kosovo da bismo išli dalje“, rekao je on.

Komentarišući neuspele pokušaje desnice da zajedno izađu na izbore, rekao je da nema nikakve dileme da je vlast imala najviše koristi od toga.

„Do ujedinjenja nije došlo zato što Zavetnici i Nova Demokratska stranka Srbije nipošto nisu hteli da idu jedni sa drugima. Narodna stranka je uradila sve što je bilo u našoj moći da do ujedinjena dođe“, rekao je Jeremić.

(Beta)

