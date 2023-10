Jeremić: Protiv jednoumlja nastupiti u dva bloka

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da bi rezultat izbora, ako opozicija na njima nastupi u dva jasna bloka, državotvornom i prozapadnom, mogao da dovede do „oslobađanja Srbije od kulta jednoumlja koji vlada u dobrom delu javnosti i u upravljanju državom“.

„Opozicija će postići najbolji rezultat ako nastupi u dva bloka. Narodna stranka sebe vidi kao deo državotvornog i patriotskog bloka i pruža ruku svima koji dele naš stav da nam je potreban dogovor o najvažnijim nacionalnim pitanjima“, rekao je Jeremić u emisiji „Relativizacija sa Ljiljanom Smajlović“ za RT Balkan.

Jeremić je istakao da stranke državotvorne opozicije imaju zajednički stav o tri ključna pitanja – jasno i nedvosmisleno odbacivanje „francusko-nemačkog“ plana za nezavisnost Kosova i Metohije, okončanje svih radnji vezanih za kopanje litijuma i odbacivanje bilo kakve mogućnosti da se Srbijom upravlja na kvazikolonijalni način „kakav nam se nameće spolja“.

Jeremić je istakao da su Srbiji potrebni jedan plan i jedna državna politika po pitanju opstanka Srba i Srbije u 21. veku, jer nam se inače „ne piše dobro“.

„Narodna stranka, kao državotvorna i patriotska organizacija, nudi dogovor o postizanju nacionalnog jedinstva ‘Proglasom o srpskom pitanju u 21. veku’, koji će biti usvojen na Skupštini Narodne stranke u nedelju, 22. oktobra“, rekao je Jeremić.

„U tom dokumentu predložićemo kako rešiti najvažnija državna pitanja. To nije konačan dokument i u narednih godinu dana bi trebalo da se postigne dogovor o svim glavnim načelima. Najvažnije tačke su državno uređenje Srbije kao matice srpskog naroda, koji je jedan i nedeljiv gde god živeo, vladavina prava i unutrašnje uređenje države, spoljna i bezbednosna politika, prosveta i kultura, kao i nacionalna ekonomija i demografija“, dodao je Jeremić.

Jeremić je naveo da „svi moramo biti kao jedan kada su najvažnija državna pitanja na stolu“, i dodao da ne postoji nijedan Kipranin koji je za priznavanje okupacije dela Kipra, niti Španac koji je za nezavisnost Katalonije.

„Srbi na Kosovu i Metohiji žive u neposrednoj opasnosti od napada koji bi mogao da dovede do njihovog iseljavanja sa dela naše suverene teritorije. Zato moramo da postignemo jedinstvo institucionalizovano kroz odluke Skupštine Srbije po pitanju teritorijalne celovitosti i zaštite našeg naroda“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da Narodna stranka nije antievropska organizacija niti Srbija može biti antievropska, jer smo mi „evropski narod i evropska država“.

„Potrebno je, međutim, razdvojiti Evropu od Evropske unije. Postoje demokratske i razvijene države u Evropi koje nisu članice EU“, rekao je Jeremić.

„Nije realno da Srbija postane članica EU u doglednoj budućnosti. Ne postoji politička volja u EU za prijem novih članica. Ako bi Švajcarska sutra podnela zahtev da ulazak u EU, ne bi bila primljena. U slučaju Srbije postoji još jedan razlog, a to je zahtev nekih članica EU da Srbija prizna samoproglašeno ‘Kosovo’ kao nezavisnu državu da bi ušla u EU. To je potpuno neprihvatljiv uslov“, dodao je Jeremić.

Jeremić je naveo da Narodna stranka predlaže da Srbija zatraži razdvajanje političkih i ekonomskih integracija sa ciljem da što pre postigne standarde razvijenih evropskih država i da postane članica Evropskog ekonomskog prostora (EEP), koji čine države EU i Švajcarska, Norveška i Island.

„Članstvo Srbije u Evropskom ekonomskom prostoru je moguće i realno, a da istovremeno odbacivanjem ‘francusko-nemačkog’ plana sklonimo sa stola pitanje priznanja ‘Kosova’. Oni traže da priznamo ‘Kosovo’, mi to nećemo, ali iz toga se ne može izvući zaključak da je naše opredeljenje antievropsko. To nije istina, spremni smo da blisko sarađujemo sa Evropom po pitanjima od zajedničkog ekonomskog interesa, a ne da politički radimo ono što je sa one strane dostojanstva“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

