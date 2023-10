Jeremić: Srbija da odbaci 'francusko-nemački' sporazum posle fijaska u Granadi

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da se samit Evropske političke zajednice u Granadi završio „demonstracijom slabosti“, i da je to izvanredna prilika da Srbija na uljudan i diplomatski kompetentan način odustane od „francusko-nemačkog“ plana za nezavisnost Kosova i Metohije, bez značajnijih negativnih posledica.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Jeremić na skupštini opštinskog odbora te stranke u Rakovici rekao da „čak i najvatreniji entuzijasti EU teško mogu da tvrde da jučerašnji samit u Granadi nije okončan demonstracijom slabosti“.

„Špansko predsedavanje je u poslednjem trenutku otkazalo završnu konferenciju za štampu, kako bi se izbegle neprijatnosti, a ‘predsednica Kosova’ je bezobrazno odbila sastanak za delegacijom Srbije, uslovljavajući ga uvođenjem sankcija Beogradu“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da su to okolnosti koje pružaju priliku Srbiji da odbije „francusko-nemački“ plan.

„Ne bi trebalo čekati bolju priliku, možda je ne bude u doglednoj budućnosti. Hitno nam je potrebna sednica Narodne skupštine“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da iskreno sumnja da će aktuelno rukovodstvo Srbije ovu priliku i iskoristiti.

„Zato je neophodno da im se zajedničkim snagama suprotstavimo na izborima. To možemo samo zajedno, nikako drugačije, i to je svima koji čak i površno prate politiku jasno. Jednostavno, nema dovoljno uverljivog argumenta da na predstojećim izborima ne dođe do ujedinjenja svih političkih snaga koje nacionalne interese, pre svega očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, stavljaju ispred svih drugih, uključujući i partijske ili lične“, zaključio je Jeremić.

Skupština Opštinskog odbora Narodne stranke Rakovica izabrala je delegate za Skupštinu Narodne stranke, zakazanu za 22. oktobar.

(Beta)

