Jeremić: Vlast neće pasti dok se ne spoje građanska i nacionalna Srbija, Narodna stranka je taj most

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da vlast neće biti promenjena dok se ne spoje građanska i nacionalna Srbija, a da je Narodna stranka „most između te dve Srbije“.

„Vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića, možda i najsvirepiji režim koji je ikada vladao našom državom, neće pasti dok se ne spoje ona Srbija koja ide na proteste ‘Srbija protiv nasilja’, i Srbija koja ide na litije i protestuje zbog izdaje Kosova i Metohije“, rekao je Jeremić na sednici Glavnog odbora Narodne stranke.

Po njegovim rečima, Narodna stranka je most između to dvoje, „most spasa za Srbiju“.

„Dok smo za Srbiju most, za režim smo zid. To je do sada bio nepropustan zid, a tako će i ostati dok sam ja na čelu Narodne stranke. Zato moramo ostati čvrsti, istrajni i ujedinjeni u borbi protiv ovog zla na vlasti, a za to su nam potrebni razum i jasna politika“, rekao je Jeremić.

On je kazao da je zbog toga predložio Rezoluciju o spoljnoj politici, koju je podržalo Predsedništvo Narodne stranke, a „to nije akademska ili salonska rezolucija, već nešto oko čega će se na kraju prelamati ko će, kada će i po koju cenu u budućnosti voditi Srbiju“.

„Režim jeste uzdrman i pacovi su počeli da skaču sa broda. Ali ne budimo naivni, režim neće pasti pre nego što ga niz vodu ne pusti strani faktor koji ga trenutno podržava, a koji je i danas, kao i tokom cele istorije, važan faktor na Balkanu“, ocenio je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je ocenio da „stranci danas od Vučića dobijaju sve što mu traže – predaju Kosova i Metohije, velike subvencije stranim kompanijama, kopanje litijuma“.

„Kada jednom u budućnosti budu seli s nama, pitaće nas šta im mi nudimo. To će biti težak razgovor, jer ako neko kaže da će dati isto što i Vučić, onda smo džabe krečili, šetali i protestovali – sve će pasti u vodu i ostati isto za građane, čak i da dođe do promene vlasti. Naš odgovor mora biti jasno i odlučno ‘Ne!’ na pitanja poput toga da li ćemo priznati nezavisnost ‘Kosova’, dozvoliti kopanje litijuma, odreći se Republike Srpske. Ali to moramo reći na takav način da ostanemo za stolom, nastavimo da sa njima razgovaramo bez da prodamo dušu đavolu“, rekao je Jeremić.

On je rekao da su glavni elementi rezolucije da spoljna politika mora biti principijelna, zasnovana na Ustavu i međunarodnim pravnim aktima, u funkciji ostvarivanja nacionalnih interesa, a ne bilo čijeg privatnog ili komercijalnog interesa.

„Prioritet spoljne politike mora biti odbrana teritorijalne celovitosti Srbije, a to znači izričito odbijanje ‘francusko-nemačkog’ sporazuma koji znači priznavanje nezavisnosti ‘Kosova’. Srbija bi trebalo da bude neutralna u svetskim sukobima, dakle protiv jednostranih vojnih intervencija, kao i protiv uvođenja sankcija bilo kome na svetu, osim onih koje je usvojio Savet bezbednosti UN“, rekao je Jeremić.

Ocenio je da Srbija mora ostati vojno neutralna što kako je rekao, u prevodu znači „ne u NATO“.

„Ako uslov za članstvo Srbije u EU bude priznavanje ‘Kosova’, trebalo bi reći odlučno ‘Ne!’, ali ponuditi evropskim partnerima da Srbija nastavi reforme kroz evropski pristupni proces, nego da umesto članstva učestvuje u Evropskom ekonomskom prostoru u kojem su Švajcarska i Norveška, recimo“, kazao je predsednik Narodne stranke.

Najavio je da će redovna Skupština Narodne stranke biti 22. oktobra, na godišnjicu osnivanja stranke.

(Beta)

