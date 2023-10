Jeremić za Betu: Do dogovora nije došlo zbog nepremostivih razlika NDSS i Zavetnika

Predsednik Narodne stranke (NS) Vuk Jeremić izjavio je danas da je stranka učinila sve što je bilo u njenoj moći da dođe do zajedničkog nastupa desnice na izborima.

Jeremić je agenciji Beta kazao da dogovora nije došlo zbog „eskalacije nepremostivih razlika“ u vezi sa budućim lokalnim koalicijama, između rukovodstva Novog DSS i jednog visokog funkcionera Zavetnika.

„Narodna stranka je učinila apsolutno sve što je bilo u našoj moći da dođe do zajedničkog nastupa desnice na izborima, jer verujemo da je to najefikasniji način da se spreči sprovođenje u delo ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Kosova i Metohije i rasprodaja nacionalnih interesa i prirodnih bogatstava Srbije“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, na osnovu kompromisnog predloga Narodne stranke, na jučerašnjem sastanku stranaka desnice, koji je sazvan na inicijativu uglednih intelektualaca, akademika Matije Bećkovića i profesora Miloša Kovića i Mila Lompara, došlo se na korak do postizanja dogovora.

„Nažalost, nakon što su svi izrazili spremnost da već usaglašeni i odštampani tekst sporazuma parafiraju, u poslednjem trenutku je došlo do eskalacije ‘nepremostivih razlika’ u vezi sa budućim lokalnim koalicijama, između rukovodstva Novog DSS i jednog visokog funkcionera Zavetnika. Ističem da NS nije postavila niti jedan preduslov ili zahtev prema kolegama iz parlamentarnih stranaka državotvorne opozicije, čak ni u vezi s brojem mandata na jedinstvenoj listi, na bilo kom nivou, i to mogu da posvedoče ugledni intelektualci na čiju je inicijativu došlo do ovog sastanka“, istakao je Jeremić.

Dodao je da će se NS i dalje „snažno“ zalagati za jedinstven nastup stranaka državotvorne opozicije na predstojećim izborima.

„Svi kojima je iskreno stalo do odbrane nacionalnih interesa Srbije, koji su danas očigledno ugroženi, moraju da tom cilju podrede lične ambicije i stranačke kalkulacije. NS smatra da je nastup državotvorne opozicije u jednom bloku na izborima jedini odgovoran korak, imajući u vidu neposrednu opasnost od sprovođenja u delo ‘francusko-nemačkog’ plana za nezavisnost Kosova i Metohije, kao i drugih alarmantnih okolnosti za narod i državu“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

