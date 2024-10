Jerinić (ZLF): MUP ignoriše Radnu grupu za unapređenje izbornog procesa

Poslanica Zeleno – levog fronta (ZLF) Jelena Jerinić ocenila je danas da ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) ignoriše rad Radne grupe za unapređenje izbornog procesa time što im ne dostavlja informacije o biračkom spisku.

Članovi te radne grupe juče su odlučili da od MUP-a ponovo traže informacije o biračkom spisku da bi mogli da obuhvate sva pitanja od značaja za njegovu reviziju u skladu s međunarodnim preporukama.

Predsedavajući te radne grupe Nemanja Nenadić je posle sastanka agenciji Beta kazao da su te informacije tražene u maju, kao i posle nedavne prošle sednice, ali da nisu dobijene.

Dodao je da je taj zakon nesumnjivo utvrđen kao prioritetan da bi bila omogućena njegova revizija u skladu s preporukama Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

„Za ZLF birački spisak je apsolutni prioritet i mi smo i na jučerašnjem sastanku Radne grupe rekli da nećemo diskutovati ni o jednom drugom pitanju koje se tiče izbornih uslova dok se ne reši birački spisak“, kazala je Jerinić. za televiziju Insajder.

Jerinić smatra da takvim ponašanjem MUP ignoriše rad Radne grupe, piše na sajtu te televizije.

„Na sastancima Radne grupe smo čuli, dakle to nije zvaničan odgovor MUP-a, niti je to došlo od MUP-a, nego od nekih članova radne grupe; da MUP nema podatke o broju stana u kojem svako od nas živi, da to ne postoji u evidenciji prebivališta, odnosno da ne mogu to tako brzo da izvuku, da bi se prebacilo u birački spisak“, kazala je ona,

Napomenula je da „to deluje nestvarno“ te ukazala da je „pitanje kako ova država uopšte funkcioniše ako MUP ne može da izvuče te podatke o građanima“.

„Mislim da se ovde radi o namernom ignorisanju Radne grupe, da bi se stvari odugovlačile“, kazala je Jerinić.

Upitana da li od juna i poslednjih lokalnih izbora do danas ima nekog pomaka u radu na izbornim uslovima, Jerinić je odgovorila da nema mnogo pomaka, „ali da ima dosta nesuglasica između poslanika vlasti i opozicije“.

Deo tih nesuglasica se, kako je kazala Jerinić, odnosi i na sama ovlašćenja i ulogu Radne grupe.

„Suštinski, to je položaj same te komisije koje bi trebalo da sprovodi reviziju. Dakle, trajanje njenog mandata, njena ovlašćenja, jer je to ključno“, dodala je.

Navela je i da „u predlogu SNS-a, ona (komisija) zapravo nema nikakva nadzorna ovlašćenja, nego bi eventualno nešto analizirala, posmatrala kako državni organi nešto sprovode“.

Kako je kazala, „Na primer, terensku kontrolu ne bi sprovodili članovi komisije, nego bi to radilo nadležno ministarstvo a komisija bi to samo inicirala“.

„Za nas je to neprihvatljivo, s obzirom da smo mi u više navrata protiv ljudi koji rade u državnim organima ili vode te državne organe, podnosili krivične prijave upravo zbog tih stvari“, kazala je.

Dodaje i da se članovi Radne grupe spore i oko toga da li bi izveštaj o rezultatima Radne grupe, trebalo da usvoji skupština dvotrećinskom većinom.

„Za nas je jako važno da kada ta komisija završi rad, da bi njen izveštaj morao da ide u plenum narodne skupštine i da bi za njegovo usvajanje bila potrebna dvotrećinska većina“, dodala je.

Prenela je da predlog SNS-a, „predviđa da izveštaj komisije ide samo na nadležne odbore, da se daju nekakve preporuke ministarstvima i to bi bilo to“.

„Dakle, to nije potpuna revizija, to bi bilo nekako izigravanje ODIHR-ovih preporuka, a sa druge strane prikupljanje nekih političkih poena“, zaključila je Jerinić.

Krajem aprila Odbor skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo je usvojio odluku o obrazovanju te Radne grupe u koju su ušli predstavnici poslaničkih grupa i nevladinih organizacije – Centra za slobodne izbore i demokratiju, Crte i Transparentnosti Srbije.

Njen cilj je ispunjenje preporuka ODIHR u vezi unapređenja izbornog procesa u Srbiji.

(Beta)

