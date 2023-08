Jovo Bakić: Opozicija nema kapacitet za omasovljenje protesta Srbija protiv nasilja

Sociolog Jovo Bakić ocenio je da opozicija nema kapaciteta za omasovljenje protesta Srbija protiv nasilja kao ni da ga održi, ali to, kako je rekao, ne znači da će protesti nestati, piše Danas.

Taj list je naveo na svom sajtu da bi, imajući u vidu da su se tokom leta najavljivala ogromna okupljanja na ulicama Beograda, poput onih tokom maja, kada je broj demonstranata dostizao i više desetina hiljada, najavljeni protest u subotu, kada se većina vratila sa odmora, trebalo je, prema tim merilima, da bude test istinitosti za takve tvrdnje.

Bakić smatra da masovnost protesta uopšte ne zavisi od opozicionih lidera, te da, kako je kazao, „čak i ako bi protesti zamrli, ponovo bi se ubrzo javili, jer stanje u društvu je neizdrživo“.

Kako je dodao, opoziciju i dalje vode ličnosti „koje su bile bitne do 2012, neke i do 2016, a one ne mogu uživati masovnije poverenje“.

„Neke od njih imaju dokazive veze s režimom ‘nepomenika’ (predsednik Srbije Aleksandar Vučić). Potonji se potrudio da opoziciju razbije, ucenjujući ili kupujući opozicione vođe“, kazao je Bakić.

Naveo je da je ona (opozicija) podeljena oko strateških stvari, kao što je spoljno-politička usmerenost, te naglasio da je i Kosovo nešto što je deli.

Svoj stav, kako je preneo Danas, dopunio je tvrdnjama o uticaju i razumevanju koje Zapad izražava prema Vučićevom režimu.

„Velike sile igraju i dalje na ‘nepomenika’, jer im odgovara. Uvek ga mogu ucenjivati, a on omogućava nesmetano poslovanje i bogaćenje njihovih kompanija“, kazao je Bakić.

(Beta)

