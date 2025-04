Judita Popović: Izbor članova Saveta REM je političko pitanje

Nekadašnja članica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Judita Popović ocenila je danas da je zahtev studenata koji se odnosi na to regulatorno telo opravdan, ali da neće doći do preokreta u pogledu izbora članova Saveta REM „pošto je to političko pitanje“.

Popović je kazala za NIN da je REM „poluga vlasti“ te dodala da aktuelna politička garnitura bez tog regulatornog tela „ne može da funkcioniše“ i da je zato potrebno vršiti pritisak na donosioce odluka.

„Jeste potrebno da se protestuje, jeste potrebno da se traži da se izaberu novi članovi Saveta REM, jer je nedopustivo da jedna takva institucija ne funkcioniše, iako je pod znakom pitanja kako je funkcionisala dok je prethodni Savet REM postojao“, navela je Popović.

Po njenim rečima, neophodno je da to regulatorno telo radi kako treba da bi mediji bili objektivni i slobodni.

Studenti koji su nezadovoljni radom Radio-televizije Srbije (RTS) blokiraju zgrade javnog servisa od 14. aprila u 22.00, a najavili su da će blokada trajati dok se ne raspiše novi konkurs za članove Saveta REM ili dok se RTS ne ugasi.Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će u ponedeljak, 28. aprila biti održana sednica Odbora za kulturu i informisanje na kojoj će se raspravljati o izboru novog sastava REM.

(Beta)

