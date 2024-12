Južna Koreja pokrenula inspekciju svih svojih Boing 737-800 aviona posle tragedije u Muanu

Južna Koreja je danas pokrenula kompletnu inspekciju svih aviona Boing 737-800 koje koriste aviokompanije te zemlje, dan posle udesa jedne od tih letelica na Međunarodnom aerodromu u Muanu, u kome je poginulo 179 od 181 putnika.

U avionu je bilo dvoje tajlandskih državljana dok su svi ostali bili Južnokorejci, a starost putnika je od tri do 78 godina. Identitet 146 od 179 poginulih potvrđen je do sada, rekao je zamenik ministra zadužen za avijaciju Džo Džong-van koji je objavio i da je Seul pokrenuo kompletnu inspekciju 101 Boinga 737-800 koje koriste kompanije u toj zemlji, i da će ona trajati do 3. januara.

U padu južnokorejskog aviona rano juče poginulo je 179 putnika i članova posade, dok je samo dvoje preživelo, saopštili su zvaničnici. Avion kompanije Džedžu Er zapalio se nakon sletanja i udarca u betonski zid aerodroma, u grad Muan, oko 290 kilometara južno od Seula. Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je avion stigao iz Bangkoka, da se nesreća dogodila u 9:03 ujutru i da je jedna od najgorih avionskih katastrofa u toj zemlji.

Video udesa koji se pojavio juče ujutro i objavljen preko lokalne televizije MBC obišao je svet – na njemu se vidi avion kako sleće na aerodromu u Muanu na trup, kako dim izlazi iz motora, pre nego što udari u zid na kraju piste i bude obuhvaćen plamenom.

Prema vlastima pretpostavlja se da je nesreća izazvana naletom ptica, što je velika mora pilota, posebno kada se radi o letelicama čiji motori mogu brzo da izgube snagu ili se potpuno zaustave kada usisaju neku pticu.

Zvaničnici Ministarstva saobraćaja izjavili su danas da će takođe ispitati da li je betonska ograda na aerodromu u Muanu, na kojoj se nalaze antene namenjene za usmeravanje aviona tokom sletanja, trebalo da bude napravljena od mekšeg materijala, koji bi se lakše polomio pri udaru, piše agencija AP.

Video snimci udesa ukazuju da piloti nisu aktivirali zaštitnike da uspore letelicu, ukazujući na mogući kvar hidraulike, i nisu spustili trap za sletanje, ukazujući da za to nisu ni imali vremena, rekao je za AP Džon Koks, pilot u penziji i generalni direktor kompanije za Bezbednost operativnih sistema u Petersburgu u američkoj državi Florida.

Koks je rekao da je uprkos tome letelica bila pod kontrolom i išla pravom linijom, te da bi šteta i povrede verovatno bile minimizirane da betonska prepreka nije bila tako blizu piste.

Drugi posmatrači kažu da video snimci pokazuju da je avion imao neke probleme sa motorom ali da je nefunkcionisanje trapa za sletanje verovatno direktan razlog za udes. Oni kažu da problemi sa trapom za sletanje i sumnje na probleme sa motorom verovatno nisu povezani, prenosi AP.

Južnokorejsko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je juče da je kontrolni toranj uputio upozorenje avionu Đeđu era o pticama neposredno pre njegovog planiranog sletanja, i dao posadi odobrenje da sleti u drugoj zoni. Kako je saopšteno pilot je uputio signal za pomoć neposredno pre udesa.

Profesor aeronautike na južnokorejskom univerzitetu Sila Kim Kvang-il rekao je da je uprkos hitnosti sletanje bilo izuzetno dobro izvršeno, ali da obično nema takve čvrste prepreke na kraju piste, ukazujući da je to protiv preporučenih standarda Međunarodne organizacije za civilnu avijaciju (ICAO) i Agencije EU za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA).

Rekao je da se udarom u tu konstrukciju avion zapalio, i da je većina putnika poginula zbog te prepreke, i pozvao je aerodromske vlasti da polože račune i prihvate odgovornost za tragediju.

Juče su pronađene takozvane crne kutije, snimači glasa iz kokpita i snimač podataka leta, saopšteno je.

Nacionalna agencija za bezbednost saobraćaja u SAD je sastavila tim američkih istražitelja, uključujući Boingove stručnjake, da pomogne južnokorejskim vlastima.

Jutros je još jedan Boing 737-800 kompanije Žežu Er imao probleme vezane za trap za sletnje. Posle kontakta sa kontrolom leta, i uz dodatne mere trap je ponovo normalno proradio, ali je odlučeno da se avion vrati nazad na polazni aerodom Gimpo, na severozapadu zemlje, preneo je novinarima zvaničnik kompanije.

Udes u Muanu je prva smrtonosna nesreća za niskobudžetnu avio kompaniju Žežu er.

Sektor južnokorejskog vazdušnog saobraćaja stručnjaci smatraju pouzdanim, i takve drame su vrlo retke.

Najteža avionska nesreća u Južnoj Koreji do juče bio je udar u planinu kod aerodroma Busan-Gimhae Boinga 767 kompanije Er Čajna iz Pekinga, kada je poginulo 129 ljudi 15. aprila 2002. godine.

