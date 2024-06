Kenedi podelio izjavu Vučića pa pozvao SAD, Rusiju i Ukrajinu na pregovore

Nezavisni kandidat za predsednika SAD Robert Kenedi Junior objavio je deo intervjua predsednika Srbije Aleksandra Vučića uz komentar da Amerika mora odmah početi mirovne pregovore sa Rusijom, a američki, ruski i ukrajinski predstavnici da sednu za pregovarački sto.

The President of Serbia fears all out war with Russia over Ukraine. He fears the loss of millions of lives, and he wants to know: where are the grownups in the room? I do too.

The world is being held hostage over a proxy war with Russia that might destroy the planet. And most… https://t.co/oArjOoQb52

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 20, 2024

Vučić je u intervjuu za Veltvohe komentarisao ukrajinsku krizu i kazao da strahuje od rata sa Rusijom zbog Ukrajine i gubitka miliona života da i želi da zna „gde su odrasli u sobi“, implicirajući na to da nema mirovnih pregovora.

„I ja takođe želim to da znam“, napisao je na Iksu Kenedi Junior na kome je podelio snimak dela intervjua sa srpskim predsednikom.

Prema njegovim rečima, ceo svet je „talac proksi rata“ koji se vodi protiv Rusije, a većina Amerikanaca i ne sumnja zašto su Sjedinjene Države umešane u sukob.

„Pozivam na mirovne pregovore sa SAD, Rusijom i Ukrajinom za stolom. Putin je ovo želeo. I mi to treba da želimo“, napisao je Kenedi Junior.

Predsednik Vučić je u intervjuu za švajcarski Veltvohe, govoreći o ratu u Ukrajini, rekao da Zapad želi pobedu u Ukrajini, kao i Rusija, ali da on želi da vidi mir.

„Kada želite mir, onda možete lako sagledati probleme, a kada imate narativ i retoriku koji svakodnevno pogoršavaju situaciju, onda je sve drugačije“, rekao je Vučić.

(Beta)

